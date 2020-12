Predoiu, ANUNȚ TĂIOS după ședința CSM: Problema serviciilor în justiție e într-o anumită măsură FALSĂ

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat, joi, în şedinţa de bilanţ a CSM, că instituţia şi-a găsit echilibrul în ultimul an, iar acest lucru se datorează fiecăruia dintre membrii săi. ”Fiecare a găsit o justă măsură în a aborda diferenţele faţă de ceilalţi”, a apreciat Predoiu care a adăugat că sunt încă multe lucruri de dezbătut şi multe comportă opinii diferite. În ceea ce priveşte prezenţa serviciilor de informaţii în justiţie, Predoiu consideră că este o temă ”într-o anumită măsură falsă”, conform News.ro.

Citește și: Comisia Europeana a INTERVENIT: Ministerul Justiției anunță O NOUĂ modificare a Codului Penal

”Nu pot să nu observ că, într-un an de zile, totuşi acest Consiliu şi-a regăsit, după părerea mea, echilibrul şi e meritul fiecăruia dintre membrii Consiliului. Mi-aduc aminte că, într-adevăr, situaţia era extrem de tensionată anul trecut şi în jurul alegerilor care vizau noile persoane care exercită funcţia de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte, dar şi în jurul unor teme importante care comportau şi comportă în continuare opinii diferite în jurul acestei mese. Diferenţa este că în acest an cred că fiecare a găsit o justă măsură în a aborda diferenţele faţă de ceilalţi”, a declarat, joi, în şedinţa CSM, Cătălin Predoiu.

Acesta s-a referit şi la prezenţa serviciilor de informaţii în justiţie, temă ridicată anterior de judecătoarea Gabriela Baltag.

”Aceste teme care există şi urmează să fie dezbătute, una dintre ele chiar dacă, după părerea mea, într-o anumită măsură e falsă, e ridicată de doamna judecător, altele sunt legate de SIIJ, de legile justiţiei, de tot ce urmează să lucreze Consiliul, alături de Ministerul Justiţiei, de Parlament, în anul care urmează, modul în care s-a lucrat şi s-a discutat, domnule preşedinte, doamnă preşedintă a fost unul încurajator şi repet, este meritul fiecărui membru al Consiliului. Aici eu cred că ar trebui să fim şi mulţumiţi şi de activitatea acestui Consiliu şi nu numai nemulţumiţi şi să privim cu mai multă încredere anul care vine, un an în care sunt premise bune ca şi Consiliul şi Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public să îşi atingă obiectivele. Doresc să mulţumesc tuturor celor cu care am lucrat, am interacţionat, tuturor celor cu care am făcut lucruri anul acesta împreună şi să urez succes mai departe membrilor Consiliului şi noii conduceri”, a mai afirmat Predoiu.

Judecătoarea Gabriela Baltag i-a cerut, joi, preşedintelui Klaus Iohanis, prezent la şedinţa de bilanţ a CSM, să precizeze cum se raportează la prezenţa serviciilor de informaţii în justiţie.