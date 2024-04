Premieră: AstraZeneca recunoaște că vaccinul anti-Covid poate provoca un efect secundar rar, posibil mortal

AstraZeneca a recunoscut în instanță, pentru prima dată, că vaccinul său Covid poate provoca un efect secundar de coagulare a sângelui.

Reacția extrem de rară se află în centrul unei acțiuni colective de mai multe milioane de lire sterline din Marea Britanie a zeci de familii, care susțin că ei sau cei dragi au fost mutilați sau „uciși” de vaccinul „defect” al titanului farmaceutic, informează Daily Mail.

AstraZeneca, cu sediul în Cambridge, a recunoscut într-un document juridic depus la Înalta Curte în februarie că vaccinul său „poate, în cazuri foarte rare, provoca TTS”.

TTS = prescurtarea de la tromboză cu sindrom de trombocitopenie - o afecțiune medicală în care o persoană suferă cheaguri de sânge împreună cu un număr scăzut de trombocite. Trombocitele ajută de obicei sângele să se coaguleze.

Complicația – enumerată ca un potențial efect secundar al vaccinului – a fost numită anterior trombocitopenie trombotică imună indusă de vaccin (VITT). Admiterea AstraZeneca ar putea duce la plăți de la caz la caz.

Deși este acceptat ca un potențial efect secundar timp de doi ani, este pentru prima dată când compania a recunoscut în instanță că lovitura sa poate provoca afecțiunea, relatează The Telegraph. Daily Mail sau The Telegraph nu sunt singurele ziare care au scris despre acest subiect. Despre caz au relatat și ziare de peste Ocean, de exemplu New York Post și nu numai.

Au schimbat strategia

Noile documente transmise instanței marchează o schimbare de limbaj față de depunerile anterioare ale AstraZeneca făcute anul trecut, când a susținut că TSS nu ar putea fi cauzat de atacul său „la nivel generic”, notează sursa citată. Noua sa prezentare adaugă, de asemenea, că declanșatorul care îi determină pe unii oameni să sufere de TSS din cauza vaccinului AstraZeneca este necunoscut și poate apărea și la persoane independente de orice vaccin. Compania susține: „Cauzarea în orice caz individual va fi o chestiune pentru dovezi de specialitate”.

Reacția companiei

AstraZeneca a declarat într-un comunicat: „Compania noastră se adresează tuturor celor care și-au pierdut cei dragi sau au raportat probleme de sănătate. Siguranța pacienților este prioritatea noastră cea mai mare, iar autoritățile de reglementare au standarde clare și stricte pentru a asigura utilizarea în siguranță a tuturor medicamentelor, inclusiv a vaccinurilor. Din corpul de dovezi din studiile clinice și datele din lumea reală, s-a dovedit în mod continuu că vaccinul AstraZeneca-Oxford are un profil de siguranță acceptabil, iar autoritățile de reglementare din întreaga lume declară în mod constant că beneficiile vaccinării depășesc riscurile potențialelor extrem de rare.”

Procesele

Până acum, 51 de cazuri au fost depuse la Înalta Curte din Londra, estimată la o valoare totală de aproximativ 125 de milioane de dolari, scrie NY Post.

Unul dintre reclamanții care au depus acțiunea este Jamie Scott, un inginer IT și tată a doi copii, rămas cu o leziune cerebrală permanentă rezultată din cauza unui cheag de sânge, după ce a primit vaccinul în aprilie 2021.

Soția lui, Kate, a declarat pentru presa că speră că admiterea companiei va accelera rezultatul cazului lor.

„Avem nevoie de scuze, compensații echitabile pentru familia noastră și alte familii care au fost afectate. Avem adevărul de partea noastră și nu vom renunța.”