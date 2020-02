Premieră în România! A fost construită prima navă de patrulare. Către ce țară va fi livrată

Prima navă de patrulare construită de muncitori români, în țara noastră, a fost livrată Forțelor Navale din Pakistan, joi, în cadrul unei ceremonii organizate în Terminalul de Pasageri din Portul Constanța.

Corveta Offshore Patrol Vessel 1900 - ʺPNS YARMOOKʺ, cu o lungime de 91 de metri, a fost construită de societatea olandeză Damen, în Șantierul Naval din Galați. Reprezentanții Forțelor Navale din Pakistan au participat la evenimentul de joi alături de reprezentanți ai Forțelor Navale Române și ai societății Damen.

Festivitatea a început la ora 11:00 și a durat aproximativ o oră, timp în care reprezentanții celor doi parteneri au susținut mai multe discursuri de mulțumire.

Citește și: Nicușor Dan nu ia în calcul în acest moment să intre în PNL: 'Nu ar fi ok'

Ulterior, aceștia au făcut declarații de presă în fața navei și au urcat la bordul ei într-un prim tur al ”corvetei românești” aflată acum în flota pakistaneză.

„În ultimii trei ani am lucrat la această navă după licitația inițială din Pakistan. În iunie 2016 am fost aleși ca ofertanți preferați pentru aceast proiect. Proiectul a purtat numele de OPV1900 sau Corvetă 1900. Această navă a fost construită în conformitate cu specificațiile din Pakistan. Noi doar am construit nava. Armamentul și echipamentele militare vor fi montate în Pakistan. Nava este cosntruită pentru operațiuni maritime de securitate și vamale, legate de poliție, sau antipiraterie, genul acesta de operațiuni. Diferența dintre o navă tip OPV, cum este aceasta, și o fregată din Olanda, este că nava OPV a fost realizată cu specificațiile comerciale ceea ce face ca procesul de construcție să fie relativ mai ieftin însă așa cum a cerut Marina Militară din Pakistan s-au adăugat și niște elemente specifice navelor militare. Nava are o platformă pentru aterizarea elicopterelor dar și o barcă rapidă de intervenție în pupa navei. Prețul de cosntrucție al navei este trecut în contract și este confidențial“, a declarat consilierul naval al Damen și fost director al Pazei de Coastă a Olandei.