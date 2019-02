Premiile BAFTA 2019: Britanicii au stabilit cele mai bune filme şi cei mai buni actori. LISTA completă a câştigătorilor

Premiile BAFTA sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei britanice de artă a filmului şi televiziunii (British Academy of Film and Television Arts), transmite Agerpres.

Pentru o singură categorie dintre cele 24 competiţionale - Rising Star -, câştigătorul este desemnat prin votul publicului.

Două premii speciale sunt atribuite de organizatorii galei - BAFTA Fellowship şi Premiul BAFTA pentru contribuţii extraordinare aduse industriei filmului britanic.



Gala BAFTA 2019 a avut loc duminică seară la Royal Albert Hall din Londra.



Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor BAFTA a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de actriţa de comedie Joanna Lumley.



Prezentăm mai jos lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 24 de categorii de premii care au fost decernate la gala BAFTA 2019.



Cel mai bun film - "Roma"



Cel mai bun film britanic - "The Favourite"



Cel mai bun regizor - Alfonso Cuaron ("Roma")



Cel mai bun actor în rol principal - Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")



Cea mai bună actriţă în rol principal - Olivia Colman ("The Favourite")



Cel mai bun actor în rol secundar - Mahershala Ali ("Green Book")



Cea mai bună actriţă în rol secundar - Rachel Weisz ("The Favourite")



Cel mai bun scenariu original - "The Favourite" (Deborah Davis, Tony McNamara)



Cel mai bun scenariu adaptat - " BlacKkKlansman" (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott)



Cel mai bun film străin - "Roma" (Alfonso Cuaron, Gabriela Rodriguez)

Cel mai bun documentar - "Free Solo"



Cel mai bun lungmetraj animat - "Spider-Man: Into the Spider-Verse"



Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic - "Beast" (Michael Pearce - regizor, scenarist; Lauren Dark - producător)



Cea mai bună coloană sonoră - "A Star Is Born" (Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson)



Cea mai bună imagine - "Roma", (Alfonso Cuaron)



Cel mai bun montaj - "Vice" (Hank Corwin)



Cea mai bună scenografie - "The Favourite" (Fiona Crombie, Alice Felton)



Cel mai bun design de costume - "The Favourite" (Sandy Powell)



Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri- "The Favourite" (Nadia Stacey)



Cel mai bun sunet - "Bohemian Rhapsody" (John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst)



Cele mai bune efecte vizuale - "Black Panther" (Geoffrey Baumann, Jesse James Chisholm, Craig Hammack, Dan Sudick)



Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie - "Roughhouse" (onathan Hodgson, Richard Van Den Boom)



Cel mai bun scurtmetraj britanic - "73 Cows" (Alex Lockwood)



Rising Star Award (trofeu votat de public) - Letitia Wright



BAFTA Fellowship - Thelma Schoonmaker



Premiul BAFTA pentru contribuţii extraordinare aduse industriei filmului britanic - Elizabeth Karlsen, Stephen Woolley, cofondatori ai Number 9 Films.

