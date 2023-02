Premiile Grammy 2023: Beyoncé, patru trofee, duminică, la Los Angeles

Beyoncé a egalat recordul pentru cele mai multe premii Grammy câştigate în istorie, 31, artista primind patru trofee, duminică, la Los Angeles. Trei premii i-au fost distribuite în timpul ceremoniei netelevizate, iar ulterior "Cuff It" a fost desemnat "cel mai bun cântec R&B", scrie news.ro

Cu 31 de gramofoane obţinute de-a lungul carierei, "Queen B" tocmai a egalat recordul istoric al recompenselor deţinute de dirijorul Georg Solti (31).

Cele trei premii acordate lui Beyoncé înainte de gală au fost pentru "best song written for visual media " cu "Be Alive" (din filmul "King Richard" din 2021), "best dance/electronic recording" pentru "Break My Soul" şi "best traditional R&B performance" cu "Plastic Off the Sofa" (ultimele două piese fiind pe albumul ei „Renaissance”).

La ce catogorii a fost nominalizată

Beyoncé conduce nominalizările la gala din 2023 cu nouă selecţii, egalând performnaţa soţului ei, Jay-Z. Fiecare totalizează 88 de nominalizări.

Beyoncé a fost nominalizată anul acesta pentru prima dată la categoriile de dans/ electronic, alături de selecţiile la categoriile R&B. Albumul "Renaissance" a fost selectat la categoria "cel mai bun album dance/electronic", în loc să concureze pentru "cel mai bun album R&B", scrie Variety.