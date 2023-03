Premiile Oscar 2023 - Cinci aspecte de urmărit la ceremonia de duminică seară

Premiile Oscar 2023 vor avea loc duminică seară, iar pentru această a 95-a ceremonie, exotica peliculă "Everything Everywhere All At Once" este favorită, cu 11 nominalizări, potrivit news.ro

Comediantul american Jimmy Kimmel va fi gazda serii pentru a treia oară. Debutul său pe scena premiilor Oscar în 2017 a fost marcat de o încurcătură, care a dus la acordarea din greşeală a premiului pentru cel mai bun film peliculei "La La Land" în locul adevăratului câştigător, "Moonlight".

Aşadar, în afară de distribuirea corectă a plicurilor, sunt cinci lucruri de urmărit la acest mega-show hollywoodian, scrie AFP.

RIHANNA URCĂ DIN NOU PE SCENĂ

În fiecare an, nominalizaţii la Oscarul pentru cel mai bun cântec fac spectacol. Astfel, diva pop Rihanna va reveni pe scenă, la doar câteva săptămâni după prestaţia de la Super Bowl, unde a dezvăluit că este însărcinată. Artista, care nu a mai cântat live de ani de zile, va interpreta piesa "Lift Me Up" din filmul cu supereroi "Black Panther: Wakanda Forever".

Însă piesa Rihannei ar putea fi eclipsată de "Naatu Naatu Naatu", imnul ameţitor din fenomenul indian "RRR". La fel ca şi filmul de acţiune, piesa are un ritm alert şi a făcut publicul să danseze în unele cinematografe de la Hollywood. Divertismentul este garantat, deşi va lipsi excentrica Lady Gaga. Nominalizată pentru piesa "Hold My Hand", din coloana sonoră a filmului "Top Gun", Lady Gaga a refuzat invitaţia la ceremonia Oscar, pentru că "filmează".

SE SCRIE DIN NOU ISTORIE?

Categoria cea mai bună actriţă va fi probabil una dintre cele mai atent urmărite, cu un duel strâns între Michelle Yeoh, o mamă epuizată care se transformă în super-eroină în "Everything Everywhere All At Once", şi Cate Blanchett, o dirijoare strălucită şi severă în "Tar".

Originară din Malaezia, fostă James Bond, Michelle Yeoh ar putea deveni prima actriţă asiatică recompensată cu un Oscar la categoria cea mai bună actriţă în rol principal.

Pe de altă parte, britanica Kate Blanchett ar intra într-un club exclusivist, dacă ar câştiga premiul pentru a treia oară: doar şapte actori, bărbaţi şi femei, au ajuns la această performanţă până acum.

ÎN UMBRA PALMEI

În ceea ce-i priveşte pe bărbaţi, marele premiu Oscar va trebui să inoveze. Interzis de la ceremonie timp de 10 ani, după ce l-a agresat pe comediantul Chris Rock anul trecut, Will Smith nu va putea să prezinte premiul succesorului său.

Premiile Oscar ar vrea să uite celebra palmă care le-a pătat istoria anul trecut. Episodul va genera probabil unele glume inevitabile, dar producătorul executiv al Oscarurilor, Molly McNearney, vrea în mod clar să treacă mai departe. "Vom recunoaşte evenimentul (...) şi vom merge mai departe", a declarat ea săptămâna aceasta.

Chris Rock, între timp, nu a cerut permisiunea de a renunţa la pumni. În emisiunea sa, cu o săptămână înainte de ceremonie, el a explicat că este de partea stăpânului de sclavi care îl bate pe personajul lui Will Smith în ultimul său film, "Emancipation".

OSCAR PENTRU MARVEL?

Interpretarea legendarei Tina Turner într-un film biografic, în urmă cu 30 de ani, i-a adus o nominalizare, dar nicio statuetă. Oare un personaj de benzi desenate o va aduce în sfârşit pe Angela Bassett în panteonul Oscarurilor. Dacă regina Ramonda din "Black Panther: Wakanda Forever" o va conduce la premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, actriţa în vârstă de 64 de ani va deveni prima vedetă de la Hollywood care va câştiga un Oscar pentru un rol din universul Marvel.

Concurenţa este dură şi o include pe Jamie Lee Curtis, în rolul ei amuzant de auditor fiscal ursuz în "Everything Everywhere", şi pe Kerry Condon, o pasionată de literatură pe o insulă pierdută în "The Banshees of Inisherin".

VĂ PUTEŢI AŞTEPTA LA ASTA ÎN VEST?

Sunt filmele întotdeauna mai bune într-o versiune originală? Dacă da, atunci adaptarea germană a filmului "Nimic nou pe frontul de Vest" este sortită gloriei.

În 1930, versiunea americană a romanului pacifist al germanului Erich Maria Remarque despre ororile Primului Război Mondial a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film. Aproape un secol mai târziu, această nouă adaptare în limba lui Goethe ar putea permite Netflix să câştige pentru prima dată cea mai prestigioasă statuetă.

Aplaudat la BAFTA (premiile cinematografice britanice), filmul pare a fi singurul capabil să oprească valul de premii pentru "Everything Everywhere All At Once" (Totul, peste tot, dintr-odată - n.r.).