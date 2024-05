Președintele Israelului iese la atac după protestele din întreaga lume: 'Împreună suntem puternici!' (VIDEO)

"Poporul Israel este cu voi", a declarat Herzog într-un discurs video înregistrat, cu tentă politică clară, potrivit EFE, în care şeful statului israelian a dat asigurări că împărtăşeşte "teama şi îngrijorarea" şi că simte "insulta, încălcarea credinţei şi ruperea prieteniei". "În faţa violenţei, hărţuirii şi intimidării, în timp ce nişte laşi mascaţi sparg ferestre şi blochează uşi, în timp ce atacă adevărul şi manipulează istoria, împreună suntem puternici. Împreună vom continua să construim o naţiune înfloritoare şi care să promoveze viaţa", a transmis Herzog.

În plus, Herzog le-a cerut evreilor din întreaga lume şi studenţilor din SUA să nu se teamă şi să fie mândri. "Israelul este cu voi. Israelului îi pasă de voi", a insistat el.

În Statele Unite, demonstraţiile s-au extins în campusurile universitare, precum prestigioasa Universitate Columbia, revendicarea generală fiind ca instituţiile academice să rupă legăturile şi să respingă investiţiile din partea corporaţiilor având legătură cu Israelul şi cu războiul Israelului împotriva grupării palestiniene islamiste Hamas în Fâşia Gaza, potrivit EFE.

President @Isaac_Herzog in a special message to Jews around the world:



“In the face of this terrifying resurgence of antisemitism, do not fear. Stand proud. Stand strong for your freedom. Israel stands with you. Israel cares for you. We care for you. We are here for you.” pic.twitter.com/bNiVg4MIfd