Președintele Partidului Ecologist Român, după bătaia primită de doi jurnaliști: 'Este o mare rușine. Unde este justiția corectă?'

Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist, se arată revoltat de cazul jurnaliștilor bătuți în timp ce filmau într-o pădure tăierile de lemne. Pop se întreabă retoric când o să facă politicienii români ceva concret pentru combaterea mafiei lemnului.

„Vad ca din nou este mare dezbatere in spatiul public pe tema violentelor asupra celor care fac anchete jurnalistice despre taierile de paduri si in general despre mafia padurilor. Iar vedem cum inalti demnitari se screm in direct la tv si cum parlamentarii plang de mila celor batuti sau omorati.

Sunt niste cinici ordinari! Teatru, interes de sine si pentru imagine publica, acesta este obiectivul multora dintre politicienii din Romania.

Inca din 2016 promitea Augustin Lazar ca se vor demara pregatirea magistratilor in domeniul infractiunilor de mediu. Degeaba. Au aparut si salvatorii Romaniei si s-au laudat cu proiectele PER pentru mediu, cu infiintarea unei structuri separate pentru acest timp de infractiuni. Lauda si atata. Acum deplang procedura greoaie si lispa unitatii din coalitie.

In general multa gargara si campanii de imagine: plimbari cu bicicleta, plantari de arbori de dragul live-urilor pe facebook, poze si echilibristica pe trotineta. Bine ca domeniul protectiei mediului a devenit refugiul demnitarilor lipsiti de idei dar dornnici de fala si likeuri.

Este o mare rusine. Unde sunt dronele de monitorizare, unde sunt echipele de interventie neutre, unde este justitia corecta?

De ce inca se mai vorbeste despre fraternizarea cu infractorii, de suspriciunea complotuilor mizerabile intre autoritati si hoti?

Cand se va face ceva concret si legislativ pentru salvarea padurilor?

Cati vor mai fi batuti sau omorati? Rusine!”, a spus Dănuț Pop, președintele PER.

Context:

Un jurnalist care filma un documentar despre tăierile ilegale de lemn din Suceava a fost bătut, alături de un coleg și un activist de mediu, de un grup de 20 de indivizi, care i-au atacat cu bâte și topoare. Cei trei au ajuns la spital, iar aparatura le-a fost distrusă. Potrivit Greenpeace România, câțiva dintre atacatori au fost identificați și duși la poliție.