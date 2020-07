Președintele PER, Danuț Pop, cere Guvernului să nu irosească resursele și să salveze TAROM

Ecologiștii sunt îngrijorați de afirmațiile făcute de către Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, privind alocarea unor fonduri pentru salvarea Blue Air, în detrimentul salvării companiei naționale TAROM.

PER îl acuză pe Lucian Bode că “eforturile” sale de a stimula competiția in industria aviatiei civile, continuă “eforturile" celorlalte guverne din ultimii 12-15 ani, de a esua in identificarea solutiilor de redresare si eficientizare a companiei naționale TAROM. Astfel, în timp ce TAROM se află intr-un proces aiuritor de restructurare bazat pe reducerea personalului, Guvernul achizitioneaza 25% din Blue Air, aflată in procedura de concordat preventiv, după o evaluare aproximativa pentru 64 Milioane euro!

Ce interese sunt pentru salvarea Blue Air? Cine și cum a făcut evaluarea pentru 25%? Câte avioane proprietate au și care este valoarea acestora?

PER îi cere lui Bode să răspundă public la întrebările de mai sus, din respect pentru români! Mai mult, îi solicităm Ministrului Transporturilor să concentreze resursele, inclusiv cele financiare, in salvarea TAROM, lăsând competitorul să- si găsească singur solutiile, inclusiv restituirea pietelor traditionale ale companiei nationale, preluate in imprejurari neclare in ultimii 10-12 ani!

Abandonarea initiațiavei de a prelua un pachet minoritar care nu asigură controlul banului public de la o companie privată, aflată in prag de insolvență, ar putea crea conditiile necesare salvarii TAROM! In plus, s-ar evita discriminarea celorlalti operatori aerieni privati, inregistrati in Romania!