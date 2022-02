Președintele Ucrainei cere o coaliție a Estului împotriva Rusiei: apel către România și Polonia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere o coaliție a țărilor din Est împotriva Rusiei și presiuni pentru a-l obliga pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor. Solicitarea lui Zelenski vine cu puțin timp înainte ca liderii țărilor din Estul Europei, la invitația lui Klaus Iohannis, să se reunească în Grupul B9.

”Ne apărăm libertatea și țara! Avem nevoie de ajutor internațional. Am discutat cu președintele Poloniei, Andrej Duda. Am interpelat Grupul B9 pentru ajutor defensiv, sancțiuni, presiuni asupra agresorilor ruși. Împreună vom putea pune Rusia la masa negocierilor. Avem nevoie de o coaliție anti-război. ”, scrie Zelenski, pe contul de Twitter.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put ???????? at the negotiating table. We need anti-war coalition.