Primăria Sfântu Gheorghe a pus hotelul CSM la dispoziţia personalului medical diagnosticat cu COVID-19

Primăria Sfântu Gheorghe a pus hotelul Clubului Sportiv Municipal (CSM), aflat în vecinătatea Spitalului Judeţean de Urgenţă, la dispoziţia personalului medical diagnosticat cu COVID-19, care optează să stea separat de membrii familiei, pentru a-i proteja.

"Astăzi am adoptat hotărârea numărul 8 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi am decis ca spaţiul hotelier de lângă Sala Sporturilor "Szabo Kati" să fie retras de pe lista spaţiilor pentru persoane în carantină şi am pus acest imobil la dispoziţia Spitalului Judeţean pentru a putea oferi cazare acelor persoane angajate ale spitalului care sunt testate pozitiv cu acest coronavirus. Practic, putem oferi acolo cazare pentru maximum 30 de persoane şi, în afară de cazare, ne oferim să rezolvăm şi problema în ceea ce priveşte masa pentru aceste persoane care urmează să se cazeze acolo", a declarat joi primarul municipiului, Antal Arpad, în cadrul unei conferinţe de presă online, potrivit Agerpres.ro.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă, Andras Nagy Robert, a precizat că, în urma testării aproape în totalitate a angajaţilor instituţiei, a rezultat că 65 dintre aceştia sunt infectaţi cu noul coronavirus, dintre care 16 medici, 31 de asistente, 13 infirmiere şi 5 persoane din alte categorii de personal.

Andras Nagy Robert a mai menţionat că o parte dintre aceştia s-au mutat temporar în clădirea Centrului de Educaţie a Adulţilor din localitatea Arcuş, pusă gratuit la dispoziţia personalului medical de către Consiliul Judeţean Covasna, unde există 30 de camere.