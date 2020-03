Primăria Târgu Jiu şi bisericile din municipiu au demarat o acțiune pentru sprijinirea persoanelor fără venituri

Reprezentanţii Primăriei Târgu Jiu, împreună cu cei ai bisericilor din municipiu, demarează o acţiune pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care nu au venituri, a scris luni, pe Facebook, edilul Marcel Romanescu.

Potrivit sursei citate, cetăţenii pot dona alimente neperisabile sau greu perisabile care vor ajunge la persoanele cu vârsta de peste 65 de ani şi care au rămas fără venituri sau la alte cazuri speciale, potrivit Agerpres.ro.

"Am luat legătura cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe din Târgu Jiu şi am hotărât demararea unei acţiuni prin care să putem ajuta persoanele vulnerabile care nu au venituri. Cetăţenii pot dona alimente neperisabile sau greu perisabile care vor ajunge, cu precădere, la persoanele ce depăşesc vârsta de 65 de ani şi care au rămas fără venituri sau la alte cazuri speciale. Aceste alimente vor fi preluate de către biserici, în fiecare cartier, şi vor fi redirecţionate către Centrul Magnolia, acolo unde am creat un centru de comandă prin care ajutăm persoanele vulnerabile. Persoanele juridice pot transporta alimentele direct la Centrul Magnolia din strada Olteţului, în spatele Autogării Târgu Jiu", se arată în postarea primarului Marcel Romanescu.

Conform acestuia, acţiunea se desfăşoară în urma numeroaselor solicitări venite din partea cetăţenilor aflaţi în situaţii dificile.

"Sunt persoane vârstnice, cu pensii mici, fără aparţinători şi care sunt nevoite să cumpere şi medicamente. Avem, de asemenea, multe persoane care provin din centre de plasament şi care, odată ajunse la maturitate, au ieşit de sub protecţia statului. Până acum aceşti oameni au muncit cu ziua, dar acum au rămas şi fără aceste venituri. Sunt persoane defavorizate, încadrate în diferite grade de handicap şi care au rămas fără bani. Toţi aceşti oameni au nevoie de sprijinul nostru. Sunt singuri, speriaţi şi neajutoraţi. Nu-i putem lăsa la greu", a mai menţionat Romanescu.