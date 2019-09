Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, despre descărcarea de pământ peste copaci în Parcul Pantelimon: Avem și 'Dorei'

După ce în spațiul public au apărut mai multe imagini cu basculante care descarcă pământ și moloz în Parcul Pantelimon, chiar și peste copaci, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, marți, că primăria lucrează și cu…„Dorei”, anunță MEDIAFAX.

„Am dus într-adevăr pământ și vom duce în continuare pentru că Parcul Pantelimon este în plină reorganizare, este în plin șantier și vrem să-l facem să arate cel puțin că parcul IOR, care e cel mai frumos parc din București”, a declarat, marți, Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei.

Întrebat cum comentează situația faptul că oamenii din zonă se plâng că s-a turnat pământ peste copaci, Negoiță dă vina pe „Dorei”.

„Avem și 'Dorei', nu trebuie să condamnăm un proiect vast pentrut un 'Dorel' care a făcut o prostie. Avem mari probleme cu forța de muncă. Din cauză că Guvernul plătește oameni să stea acasă cu ajutoare sociale și știm bine că specialiștii îi întâlnim pe la aeroport, că nu prea mai lucrează în România din cauza asta”, a mai precizat Negoiță.

Reacția primarului Sectorului 3 București vine după ce la sfârșitul lunii august, în spațiul public au apărut imagini cu mai multe basculante care descărcau pământ și moloz în Parcul Pantelimon de la marginea Capitalei.

„În Parcul Pantelimon, una dintre societăţile Primăriei Sector 3, Algorithm Construcţii S3, a început să aducă acolo resturi din demolări de la şantierul parcării din Bulevardul Decebal, şi s-a format un munte de 7-8 metri înalţime din aceste resturi, moloz plus pământ, care a acoperit instalaţia din parc, băncile, arborii, au astupat tot acolo. Sunt şi bucăţi mari de moloz, nu doar pământ. Oricum, depozitarea de pământ era ilegală, iar depozitarea de deşeuri este agravantă în acest caz. Am sesizat DIICOT, Parchet şi Poliţie, Garda de Mediu, şi Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi cea a sectorului 3. Poliţia locală a venit şi e plecat aşa cum a venit, nu a încheiat niciun act. Am înţeles că au venit şi cei de la Garda de Mediu”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Octavian Berceanu, consilier general din partea USR.