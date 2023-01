Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu, prima reacție după tragedia de la Lacul Morii: 'Nu mă spăl pe mâini. Politica ASPA, total greşită'

Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a avut duminică diminteaţă prima reacţie în cazul femeii ucise de câini la Lacul Morii, afirmând că a cunoscut-o pe Ana chiar în acea zonă. El anunţă că a fost declanşată deja o anchetă internă la Poliţia Locală Sector 6. Ciuci lansează un atac la adresa Primarului General Nicuşor Dan, subliniind că a aşteptat să vadă poziţia acestuia şi critică ASPA, despre care susţine că are o politică ”total greşită” şi că ”în loc sa adune câinii de pe străzi, face campanii de "conştientizare".

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu moartea tragică, în condiții înfiorătoare, a Anei Oroș Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv... nu am cuvinte.

Nu am ieșit public până acum deoarece am așteptat să văd poziția Primarului General, cel care decide politicile ASPA, aloca bugete și care este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema câinilor. Recunosc, aveam această așteptare. În septembrie 2013, atunci când Ionuț Anghel și-a găsit sfârșitul în aceleași condiții înfiorătoare, Primarul General de atunci, Sorin Oprescu și-a asumat, cum era normal, serviciul de ecarisaj, ASPA, etc. Primarul de Sector nu apare în nicio discutie publică. De aici așteptarea mea. Nu mai am așteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilitatilor în curtea altora, sunt deja de notorietate.