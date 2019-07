Primele imagini cu actorul Claes Bang în rolul contelui Dracula au fost lansate, în timp ce filmările pentru miniseria BBC One - Netflix continuă, scrie news.ro.

„Dracula”, scris de scenariştii Sherlock Mark Gatiss şi Steven Moffat, va fi produs de Hartswood Films şi este o coproducţie BBC One şi Netflix.

Lyndsey Marshal („Trauma”, „The League of Gentlemen”), Chanel Cresswell („The Bay”, „This Is England”), Matthew Beard („An Education”, „The Imitation Game”), Lydia West („Years & Years”), Paul Brennen („Wild Bill”, „Happy Valley”), Sarah Niles („Catastrophe”, „Beautiful People”), Sofia Oxenham („Poldark”, „Grantchester”), John McCrea („Everybody’s Talking About Jamie”, „God’s Own Country”), Phil Dunster („Humans”, „Save Me”) şi debutantul în televiziune Millicent Wong se alătură reinventării în trei părţi a poveştii scrise de Bram Stoker.

Ei vor juca alături de Bang, cunoscut din „The Square”, film premiat cu Palme d'Or şi nominalizat la Oscar, şi de o distribuţie care îi include deja pe Dolly Wells, John Heffernan, Joanna Scanlan, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark şi Nathan Stewart-Jarrett.

Aşa cum a fost anunţat, Jonny Campbell („Informer”, „Westworld”), Damon Thomas („Killing Eve”, „Penny Dreadful”) şi Paul McGuigan („Film Stars Don’t Die in Liverpool”, „Sherlock”) regizează miniseria de trei episoade.

„Dracula” (o producţie Hartswood Films) a fost comandată pentru BBC One de Charlotte Moore, director BBC Content şi Piers Wenger, controller BBC Drama, şi este o coproducţie Netflix. Este scris şi creat de Steven Moffat şi Mark Gatiss. Producătorii executivi sunt Mark Gatiss, Steven Moffat şi Sue Vertue pentru Hartswood Films, Ben Irving pentru BBC şi va fi gestionat de Larry Tanz şi Carolyn Newman pentru Netflix.

Miniseria va avea premiera pe BBC One, în Regatul Unit, şi pe Netflix, în afara Regatului Unit şi Irlanda.