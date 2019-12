Primul deputat PSD care BOICOTEAZĂ ceremonia de preluare a mandatului de către Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis va veni, sâmbătă, în Parlament, pentru a-și prelua al doilea mandat. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține că el nu va participa la această ”cemonie de întronare” și face apel către toți PSD-iștii să boicoteze.

Citește și: Adriana Săftoiu face PRAF conducerea PNL: Îmi este rușine! Ne încălcăm toate principiile!

”Nu numai că nu particip la ceremonia de întronare a Faraonului din Cotroceni, dar consider că NICIUN coleg din PSD nu ar trebui să participe, mai ales președintele interimar al partidului (deși văd că nu scapă nicio ocazie pentru a repeta că Iohannis e și Președintele său, ori că are convingerea că va fi un altfel de Președinte în al doilea mandat).

Singurul mesaj referitor la marele eveniment este același mesaj pe care l-am transmis într-o emisiune din anul 2018. Vorbeam atunci despre demonii politici de care este posedat Iohannis:

"Te consider un Președinte #POSEDAT! Posedat de DEMONUL LĂCOMIEI, al lăcomiei de a avea cât mai multe case! Posedat de lăcomia de a le obține chiar și prin FALS și UZ DE FALS, cum spune clar instanța care a dat sentința DEFINITIVĂ și IREVOCABILĂ prin care ai pierdut respectiva casă!

Te consider un Președinte #POSEDAT! Posedat de DEMONUL PUTERII, al puterii ABSOLUTE care să-ți permită ție să faci orice, să CALCI peste VOTUL românilor, să rupi țara asta în bucăți, să ne fărâmițezi în bucățele cât de mici și să ne asmuți unii împotriva altora până când cu greu vom mai putea să spunem că suntem o națiune, că suntem un popor!

Te consider un Președinte #POSEDAT! Posedat de DEMONUL FRICII, al fricii că Statul Paralel pe care îl slujești te va băga chiar pe tine la pușcărie, folosind la momentul „OPORTUN” unul, două, trei dosare... câte e nevoie! Cu atât mai mult cu cât tu chiar știi despre tine că ești victima lor sigură. Pentru că tu chiar știi cu ce te-ai ocupat...

Te consider un Președinte #POSEDAT! Posedat de DEMONUL DEZUMANIZĂRII, demon care te-a convins că e bine să NU o grațiezi pe mama fetiței care te implora la televizor. Acolo unde îți duci tu mâna când se intonează imnul național e doar un VID ABSOLUT, Iohannis! Dacă acolo ar fi bătut cu adevărat ceva, ai fi înțeles că o fetiță cu tatăl foarte bolnav, cu „locuința” într-o anexă are nevoie să fie alături de mama sa, care făcea pușcărie pentru că greșise și furase alimente pentru ea, pentru fetița sa. Dar tu, dacă ne amintim, ești cel care a fost în stare să spună asta: „Alţii au investit în copii, în educaţia copiilor, noi am investit în imobile”!", scrie Liviu Pleșoianu.