Prinţul Harry revine în Regatul Unit la 8 mai, pentru a marca zece ani Invictus Games, o competiţie sportivă pe care a fondat-o în 2014

Prinţul Harry, care locuieşte în Statele Unite, urmează să revină în Regatul Unit în mai, anunţă Invictus Games Foundation, după ce l-a vizitat pe tatăl său în februarie, regele Charles al III-lea.

Ducele de Sussex urmează să marcheze la Londra, la 8 mai, zece ani de Invictus Games, o competiţie sportivă pe care a fondat-o în 2014.

El urmează să susţină un discurs la o ceremonie organizată la Catedrala St. Paul, la Londra, a anunţat duminică pe X fundaţia.

Ultima vizită a prinţului Harry în capitala britanică a avut loc în februarie.

El i-a făcut o scurtă vizită regelui Charles al III-lea după anunţul cu privire la cancerul tatălui său.

Harry a declarat emisiunii Good Morning America că a ”sărit într-un avion” pentru a se duce să-şi vadă tatăl ”cât mai repede posibil”, după ce regele i-a anunţat diagnosticul său la telefon.

Palatul Buckingham a anunţat că Charles urmează să-şi reia activităţile publice marţi, după ce medicii săi au anunţat progrese ”foarte încurajatoare” ale stării de sănătate a monarhului.

Prinţul Harry, care a devenit oficial rezident în Statele Unite, unde s-a instalat în 2020, a revenit în regat în mai multe rânduri în ultimii trei ani.

În afara vizitei din februarrie, după funeraliile bunicii sale, regina Elizabeth a II-a, în septembrie 2022, prinţul a mai făcut o vizită-fulger în Regatul Unit la încoronarea tatălui său, la 6 mai 2023, fără Meghan, şi câteva săptămâni mai târziu, pentru a depune mărturie într-un proces cu un tabloid împotriva căruia poartă numeroase bătălii judiciare.

Pentru moment nu se ştie dacă Meghan Markle îl va însoţi pe Harry în mai la Londra, la două zile după ziua de naştere a prinţului Archie, la 6 mai.

The Invictus revealed Prince Harry a soldier’s prince a man who turned something he started at a very young age into not only a mega Olympic sport for injured soldiers (physical and mental) and also an organization that supports soldiers & their families in every way #PrinceHarry pic.twitter.com/ukGOUqz4t2