Prinţul William al Marii Britanii şi cu soţia sa, Kate, ducesă de Cambridge, marchează cea de-a 10-a aniversare a nunții cu videoclip

Prinţul William al Marii Britanii şi cu soţia sa, Kate, ducesă de Cambridge, au sărbătorit joi, 10 ani de căsătorie, cu un videoclip, cuplul și copiii lor bucurându-se de peisajul rural, relatează reutes.com

William, nepotul Reginei și al doilea rând la tron, s-a căsătorit cu Kate pe 29 aprilie 2011 în Westminster Abbey într-o ceremonie urmărită de milioane de oameni din întreaga lume.

Joi au postat un videoclip care arată cuplul explorând o plajă și prăjind marshmallows cu copiii lor George, 7 ani, Charlotte, 5 ani și Louis, 3 ani.

„Mulțumim tuturor pentru mesajele amabile de la aniversarea nunții noastre”, au spus William și Kate într-un tweet.

„Suntem extrem de recunoscători pentru cei 10 ani de sprijin pe care i-am primit în viața noastră ca familie”.

Două fotografii noi ale cuplului au fost, de asemenea, lansate pentru a comemora ocazia.

