Profitul OMW Petrom a crescut cu 3% în primele 9 luni

OMV Petrom a obţinut în primele nouă luni ale acestui an un profit net de 2,8 miliarde de lei, în creştere cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES.

Valoarea vânzărilor consolidate a crescut cu 13% în primele nouă luni din 2019, comparativ cu perioada similară din 2018, până la 18,2 miliarde de lei, susţinute de vânzări mai mari atât în Downstream Oil, cât şi în Downstream Gas.Totodată, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost relativ stabil (+2% anual), însumând 3,5 miliarde de lei, cu o contribuţie mai redusă a trimestrului trei din 2019, fiind influenţat în principal de scăderea preţurilor ţiţeiului şi a volumelor de hidrocarburi.Investiţiile au însumat 2,8 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2019, în scădere cu 10% faţă de primele nouă luni ale anului trecut.Contribuţia la bugetul de stat al României în primele nouă luni din acest an a fost de aproximativ 9 miliarde de lei.Totodată, potrivit raportului financiar, în al treilea trimestru al acestui an, profitul net al companiei a fost de 785 milioane de lei, în scădere cu 43% faţă de trimestrul trei din anul 2018."Valoarea vânzărilor consolidate a crescut cu 10% comparativ cu T3/18, susţinută de volume vândute mai mari de produse petroliere, de volume şi preţuri mai mari ale vânzărilor de gazelor naturale şi de preţuri mai mari la electricitate. În schimb, preţurile mai mici ale produselor petroliere au contrabalansat parţial creşterile menţionate anterior", explică reprezentanţii companiei, în raportul menţionat.Aceştia au arătat că rezultatele din trimestrul trei sunt influenţate, pe lângă preţurile mai mici ale produselor petroliere, şi de costurile de mediu legate de rafinăria Arpechim, închisă în 2011."Elementele speciale cuprind cheltuieli nete în valoare de (246) milioane lei, în principal aferente costurilor viitoare estimate pentru remedierea solului în legătură cu rafinăria Arpechim, în timp ce pierderile din deţinerea stocurilor au fost în sumă de (44) milioane lei în T3/19. În T3/18, am înregistrat cheltuieli speciale nete în valoare de (63) milioane lei şi câştiguri din deţinerea stocurilor în sumă de 59 milioane lei. Rezultatul din exploatare în T3/19 în sumă de 939 milioane lei, a fost cu 44% mai mic comparativ cu T3/18, fiind influenţat în principal de condiţiile de piaţă nefavorabile ale preţului ţiţeiului şi de estimarea costurilor viitoare pentru remedierea solului în legatură cu rafinăria Arpechim.