Prognoza meteo pentru noaptea de Revelion: În România e așteptată și zăpadă!

Meteorologii actualizează de la o zi la alta prognoza meteo de Revelion. Conform celor mai noi date, în noaptea dintre ani temperaturile vor fi în mare parte pozitive, iar ceața își va face simțită prezența.

Va fi însă și ninsoare în unele zone

"Vremea este destul de linistita. Trecem in noul an cu cel mult ceata dimineata si noaptea. Mai ales cei care conduc masini trebuie sa fie atenti", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Meda Andrei.

Sub aspectul precipitatiilor, acestea vor fi foarte putine si isi vor face simtita prezenta in nord-vestul si nordul tarii.

Pe crestele din nordul Carpatilor Orientali va ninge.

Atat astazi, cat si maine, vom avea temperaturi cuprinse intre 3 si 13 grade, cu mult peste temperaturile normale pentru aceasta perioada, de -2 si 5 grade, a mai spus meteorologul. In noaptea de Revelion, temperaturile la miezul noptii vor fi intre 0 si 10 grade. Dimineata, la orele 5-6, minimele vor fi de la -4, -6 pana la 6-7 grade pe litoral si pe dealurile Banatului si Crisanei. "Asadar, incheiem anul si il incepem pe urmatorul cu vreme placuta termic", a mai spue Meda Andrei.