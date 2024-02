Programul GO Scholarship a împlinit doi ani. 66% dintre sportivii GO au evoluat sau au fost convocaţi la echipele de seniori ale cluburilor

GO Scholarship, sistemul suport de burse sportive ale cărui baze au fost puse de Virgil Stănescu şi Ana Luca sub umbrela Asociaţiei Sports HUB, a marcat aniversarea celor doi ani prin rezultate extrem de încurajatoare - peste 110 rezultate importante ale sportivilor GO, aproape 2.700 de sesiuni multidisciplinare şi workshop-uri, 77% dintre sportivii GO au evoluat sau au fost convocaţi la loturile naţionale, iar 66% dintre sportivii GO au evoluat sau au fost convocaţi la echipele de seniori ale cluburilor, potrivit news.ro

”În doi ani de zile de GO Scholarship am lucrat cu peste 50 de sportivi şi sportive din Bucureşti şi împrejurimi, din 13 discipline. Anul acesta ne dorim să ajungem la Iaşi şi să deschidem programul acolo. Până la finalul lui 2025 vrem să lucrăm cu 500 de sportivi şi sportive. Avem încredere că se poate şi că, alături de partenerii care susţin acest program, putem muta munţii din loc”, a ţinut să puncteze Virgil Stănescu, fost căpitan al naţionalei de baschet a României, actualmente preşedinte al Sports HUB şi co-fondator GO Scholarship.

La evenimentul de sărbătorire a celui de-al doilea an, au participat mari campioni ai României, activi, precum Cristina Neagu, jucătoare de handbal la echipa CSM Bucureşti sau retraşi din activitate, precum Ana-Maria Brânză, multiplă campioană mondială, europeană şi olimpică la spadă. Alături de acestea, oficiali din zona sportului precum George Boroi, Secretar general - Comitetul Executiv al COSR, Irina Deleanu, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Cătălin Sprânceană, Preşedinte Federaţia Română de Ciclism, Radu Bidiugan – director al Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport. De asemenea, sportivii şi specialiştii din programul GO, antrenori de club, părinţi, reprezentanţi ai mediului de business şi ai mass media.Evenimentul s-a desfăşurat într-un format relaxat în care sportivi de performanţă consacraţi, sportivii şi antrenorii din programul GO, alături de părinţi au căutat să îi facă şi pe cei din sală să înţeleagă ce presupune întregul efortul de 360 de grade din jurul unui sportiv-elev şi cât de mult înseamnă pentru sportivi acest sistem-suport.„Când eşti copil-sportiv şi tinzi spre performanţă, e mai uşor când ai alături părinţi-sportivi, care au făcut sport, care au treabă cu sportul. La noi n-a fost aşa, pentru mine handbalul era o limbă străină. GO a fost un real ajutor pentru Mihaela, aţi apărut la momentul potrivit, când noi, părinţii, nu mai făceam faţă”, a povestit mama Mihaelei Mihai, fostă sportivă GO, actualmente Alumni şi jucătoare de handbal la CSM Bucureşti, alături de Cristina Neagu, şi-n echipa naţională de handbal feminin.Aflată în sală, Cristina Neagu, desemnată cea mai bună handbalistă a lumii de patru ori, admite cât de important ar fi fost să aibă parte de acest sistem-suport care susţine pe toate paliere sportivul-elev.“Poate că, în sensul acesta, aş fi putut să evit accidentările, care au fost destul de multe la număr. GO este un proiect ambiţios şi un proiect care ajută sportul românesc”, a spus Neagu.La fel de impresionantă a fost şi povestea sportivului GO, Darius Râpă, care în 2021 aducea prima medalie din istorie la escaladă sportivă pentru România: “GO mi-a deschis un orizont nou. Acum pot să fiu un sportiv mai complex, mai complet. Şi mi-am făcut multe relaţii de care am beneficiat. Pur şi simplu simt că devin un sportiv din ce în ce mai bun, iar GO a fost pentru mine ca o rampă de lansare”, a mărturisit acesta, după ce anul trecut a trecut în palmaresul sportiv al României prima calificare într-o finală de campionat mondial de escaladă la Campionatul Mondial de Lead de Juniori.Şi “cheia succesului a fost oferită de tinerii sportivi care ne-au permis să-i călăuzim şi să-i sprijinim. Au avut încredere în noi, s-au agăţat de oportunităţile oferite, manifestând curiozitate şi profitând din plin de fiecare specialist din GO. Acest aspect al implicării active a sportivilor reprezintă unul dintre pilonii de bază ai reuşitei”, este una din ideile expuse de Virgil Stănescu şi în editorialul semnat în paginile revistei care a însoţit aniversarea celor doi ani de GO Scholarship.Cum funcţionează sistemul GOSunt selectaţi sportivi cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, în urma recomandărilor venite de la federaţii sportive, cluburi şi specialişti din ramurile sportive alese, dar şi prin înscriere directă pe site-ul GOscholarship.ro. Dacă în 2023 şi 2024 selecţia sportivilor s-a adresat doar sportivilor din municipiul Bucureşti şi din zonele adiacente, programul GO va începe în acest an scalarea în ţară, iar primul oraş ales a fost Iaşi.

A doua noutate anunţată în cadrul evenimentului de ieri este legată de lansarea aplicaţiei GO care va adânci coeziunea comunităţii GO pe măsură ce aceasta se lărgeşte. “Sportivii şi specialiştii GO îşi vor putea programa sesiunile, îşi vor da feedback reciproc şi vor avea toate informaţiile la un loc, şi spaţiul fizic GO, locul în care sportivii vor putea forma o comunitate: pot veni între şcoală şi antrenament să se relaxeze, să-şi facă temele, să găsească o gustare sănătoasă, să citească o carte din biblioteca GO sau să petreacă timp unii cu alţii”, a detaliat Ana Luca, cealaltă jumătate a proiectului GO şi cu o experienţă atât de management, cât şi sportivă, după cei 12 ani de handbal de performanţă.

Sportivii beneficiază de consilierea unora dintre cei mai buni specialişti din ţară în ceea ce priveşte educaţia, nutriţia, pregătirea fizică, recuperarea, psihologia sportivă, psihoterapia şi consilierea în carieră.

Costul lunar cu un sportiv GO în anul 2023 este de aproape 950 de euro, iar bugetul total anual al proiectului a fost de aproape 400.000 de euro asigurat de Fundaţia Superbet, partener strategic, alături de BRD, Nike, KPMG, Affidea, Spark Generation şi Locker.