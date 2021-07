Programul naţional de construcţie de creşe - gata de implementare, transmite Cseke Attila

Programul naţional de construcţie de creşe este gata de implementare, în luna august urmând să fie aprobată realizarea a 100 de unităţi în toate judeţele ţării, a anunţat, marţi, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, potrivit Agerpres.

"Astăzi suntem în măsură să anunţăm că Programul naţional de construcţie de creşe, despre care am vorbit de la începutul mandatului, este gata de implementare. Am pornit în ianuarie de la o idee, de la necesitatea de a construi creşe, de a construi infrastructură pentru educaţia preşcolară, având în vedere cifrele existente astăzi în România. Avem 386 de creşe funcţionale în ţară, ceea ce este foarte puţin faţă de nevoile comunităţilor locale. Am fost până în prezent în 24 de judeţe, nu am găsit nicio localitate, municipiu reşedinţă de judeţ sau municipiu în care primarul să-mi fi spus, indiferent de culoarea politică, că are rezolvată infrastructura de creşe", a precizat ministrul, într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că legislaţia în domeniu n-a mai fost modificată de 24 de ani. "În martie, am prezentat conceptul de creşă. În paralel, am lucrat la elaborarea unui nou act normativ, un nou regulament de construcţie de creşe. Vechiul act normativ era în vigoare din 1997, nefiind modificat în 24 de ani niciodată. Acest normativ a fost aprobat la începutul lunii iunie şi de atunci este în vigoare. Din martie până în iunie, s-a întocmit studiul de fezabilitate pe cele trei proiecte-tip de construcţie de creşe - creşe de maxim 50 de locuri, creşe de maxim 70 de locuri, creşe de maxim 110 locuri. (...) În cursul lunii iulie, aceste proiecte-tip au trecut în trei comisii tehnico-economice. (...) Din punct de vedere tehnic şi al specialiştilor, acest proiect din acest moment este un proiect viabil care poate fi pus în aplicare, adică se poate trece la construcţia de creşe", a detaliat Cseke Attila.

Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO

Potrivit acestuia, la sfârşitul lunii august, vor fi aprobate primele cereri de finanţare de construcţie de creşe, după care se pot demara procedurile de achiziţie publică şi se poate trece la lucrări, în prezent la MDLPA, respectiv la CNI - ca implementator - fiind depuse un număr de 128 de solicitări de finanţare pe acest program.



"Preconizăm că acest număr va creşte în perioada următoare. În următoarele trei săptămâni, vom fi în perioada de clarificări, având în vedere că studiile de fezabilitate, proiectele-tip de construcţie de creşe sunt astăzi deja din punct de vedere tehnic viabile, avizate. Vom trece la clarificări cu autorităţile locale. (...) Acest proiect nu mai există pe hârtie, este un proiect important al Guvernului, prevăzut în programul de guvernare, un program important pentru comunităţile locale, pentru sistemul educaţional. (...) Avem un acord în coaliţie ca, din septembrie, cheltuielile de funcţionare a creşelor şi a celor actuale - cele 386 - şi a celor care se vor construi de acum încolo să fie preluate la finanţare la bugetul de stat, în bugetul Ministerul Educaţiei, degrevând astfel autorităţile locale de aceasta cheltuială", a spus ministrul Dezvoltării.



El a invitat în continuare autorităţile locale să depună solicitări, pentru că, după această primă etapă din august, când vor fi aprobate din ceea ce preconizează MDLPA în jur de 100 de cereri de construcţie de creşe în toate judeţele ţării, sesiunea de depunere de solicitări este deschisă în continuare.



Până la sfârşitul lunii august, vor fi aprobate în jur de 100 de construcţii de creşe în toate judeţele ţării. (...) Evident, noi cerem şi o justificare a numărului de copii. (...) Vom începe finanţarea acestui Program naţional de construcţie de creşe pe buget naţional, pe bugetul MDLPA, dar menţionez că şi în PNRR avem cofinanţare importantă prevăzută pentru acest program, care înseamnă 230 de milioane de euro. Aproximativ 110 creşe vor putea fi finanţate prin PNRR. În momentul în care PNRR-ul va fi aprobat, evident vom trece şi la finanţare europeană", a explicat Cseke Attila.