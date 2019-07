Protecția Consumatorilor a intrat puternic în distribuitorii și producătorii de ape minerale naturale și băuturi răcoritoare. Zeci de mii de litri retrași

O cantitate de 57.000 de litri de ape minerale naturale şi băuturi răcoritoare, în valoare totală de 231.000 de lei, a fost retrasă de la comercializare în urma unui control făcut de comisarii de la Protecţia Consumatorilor la depozite, distribuitori şi vânzători din Bucureşti şi Ilfov. Principalele deficienţe constatate se referă la faptul că apa minerală şi băuturile răcoritoare erau ţinute la temperaturi de peste 40 de grade în depozite sau direct în soare, ori erau transportate în autovehicule cu prelată, la temperaturi ridicate, relatează news.ro

Vezi și: Dacia a îngenuncheat piața auto din Marea Britanie: Producătorul român a umilit Ford Focus, Vauxhall Corsa, MINI, Volkswagen Golf

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a făcut, în perioada 3-5 iulie, controale la unităţi de distribuţie - depozitare -comercializare a apelor minerale naturale şi a băuturilor răcoritoare, situate în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Astfel, au fost controlate cinci unităţi, fiind date sancţiuni contravenţionale în valoare de 35.000 de lei, urmând ca verificările să continue pentru o parte din operatorii economici controlaţi la începutul săptămânii viitoare.

În timpul controlului au fost constatate deficienţe precum depozitarea băuturilor răcoritoare la temperaturi mai mari de 40 grade C (în depozite erau 48-50 grade C, la momentul controlului), depozitarea apelor minerale naturale şi a băuturilor răcoritoare direct în soare, la temperaturi mai mari de 40 grade C, şi depozitarea de ape minerale naturale şi băuturi răcoritoare în vederea încărcării şi distribuirii în autovehicule cu prelată impermeabilă în interiorul căreia s-au constatat temperaturi mai mari de 40 grade C.

Ca urmare, s-a dispus retragerea de la comercializare şi din circuitul consumului uman a 57.000 litri de ape minerale naturale şi băuturi răcoritoare în valoare totală de 231.000 lei.

ANPC menţionează că va continua aceste controale şi le va extinde în întreaga ţară.

Specialiştii de la Protecţia Consumatorilor recomandă cumpărătorilor ca, la achiziţia de băuturi răcoritoare şi ape minerale, să fie atenţi la modul de prezentare a ambalajului, la etanşeitatea recipientelor, dar şi la condiţiile de depozitare în magazin şi acasă, precum şi să citească datele de pe etichetă, referitoare la gradul de mineralizare (înscris pe etichetă, în cazul apelor minerale naturale sub forma reziduului sec total), în special atunci când există restricţii medicale sau anumite boli.

Totodată, consumatorii sunt sfătuiţi să nu confunde termenii "minerală" cu "carbogazosă": în general, apele minerale naturale au un conţinut de săruri minerale diferit de cel al apei potabile din reţea; să aibă în vedere faptul că apele cu conţinut de dioxid de carbon au un pH mai mic (aciditate sporită), faptul că apele cu un conţinut de fluor mai mare de 1,5 mg/l nu sunt recomandate consumului regulat al sugarilor şi copiilor sub 7 ani. De altfel, numai apa necarbogazoasă (plată) şi cu o mineralizare de maximum 500 mg/l ("oligominerală” sau "slab mineralizată”) poate fi folosită la prepararea hranei sugarilor.

De asemenea, cumpărătorii trebuie să refuze produsele care prezintă data durabilităţii minimale modificată sau depăşită, iar la achiziţia de sucuri, nectaruri din fructe şi băuturi răcoritoare să fie atenţi la ambalaj şi etanşeitatea recipientelor, întrucât în cazul în care ambalajul este bombat a început procesul de fermentare. Sucurile şi nectarurile din fructe, odată deschise ambalajele, trebuie consumate într-un timp relativ scurt şi trebuie păstrate la frigider.