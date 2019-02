VIDEO - Proteste de o violență EXTREMĂ în Albania: protestarii sparg ușile Guvernului. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene

Mai multe persoane au încercat să intre sâmbătă în incinta Guvernul din Abania, dar au fost oprite de autorități, în cadrul unui protest organizat pentru a contesta modul de conducere al prim-ministrului Edi Rama, relatează publicația The New York Times.

Citește și: Sondaj CURS - PSD continuă scăderea. ALDE și Pro România se consolidează, PNL e în ușoară revenire. USR și PLUS se mențin

Mii de persoane participă la protestul de sâmbătă, nemulțumite de prim-ministrul Edi Rama și Guvernul pe care îl conduce. Protestatarii cer demisia premierului, precum și organizarea unor alegeri anticipate.

Protestatarii au trecut de cordoanele de poliție după ce au aruncat cu sticle cu benzină în clădirea Guvernului din Tirana.

Jandarmii au folosit gaz lacrimogen și tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii, care foloseau bare de metal pentru a sparge ușile de la intrarea în Guvern.

Protestors in Albania are trying to break into main entrance of PM office, trying to force their way into the main government building of Albania. The protest is organized by opposition of Albania. https://t.co/3PFRFlr7xJ pic.twitter.com/RBtL9aOOtT via @VincentTriest #Balkans