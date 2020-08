PS a făcut o CRONOLOGIE A IRESPONSABILITĂȚII pe care Klaus Iohannis și Guvernul Ludovic Orban au comis-o

PSD a prezenta ”Cartea neagră a guvernării liberale, suma motivelor pentru care guvernul PNL trebuie să plece”.

Social-democrații au făcut și o ”cronologie a iresponsabilității PNL”, care cuprinde perioada 23 februarie - 16 iulie.

”23 februarie

În fața riscului iminent de epidemie cu noul coronavirus, PSD a atras atenția că România are nevoie urgent de un guvern pe deplin funcțional care să poată lua măsuri de prevenire și combatere a epidemiei. PSD a solicitat retragerea imediată a candidaturii lui Ludovic Orban pentru funcția de premier și desemnarea unui alt prim-ministru agreat de majoritatea forțelor politice parlamentare pentru a nu declanșa alegeri anticipate. În contextul în care se confirmase un focar de coronavirus în Italia, unde se află comunități mari de români, PSD a atras atenția că devine evident că România se află în fața unui risc iminent de epidemie pe teritoriul național.

25 februarie

Ministrul Finanțelor nu a luat nicio măsură pentru a preveni efectele negative în economie provocate de epidemia de noul coronavirus. Inflația crește, bursa se prăbușește, cursul euro crește, iar ministrul nu comenta nimic.

26 februarie

PSD adoptă în regim de urgență măsuri împotriva epidemiei de noul coronavirus și pune capăt aventurii liberale de privatizare a Sănătății. Senatul a modificat ordonanța privatizării serviciilor medicale. Au fost eliminate prevederile privind accesul nelimitat al spitalelor private la banii publici alocați Programelor Naționale de Sănătate și Sistemului de Urgență, iar coplata a fost prorogată până în 2025. PSD a modificat Ordonanța de Urgență a Guvernului PNL privind COVID-19, în sensul creșterii cantităților de materiale sanitare și de medicamente ce vor putea fi achiziționate pentru protejarea populației împotriva noului coronavirus, precum și suplimentarea finanțării pentru aceste achiziții.

27 februarie

Apare primul caz de COVID-19. “Nu există niciun motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse și febră, ca în orice răceală” a fost mesajul transmis de președintele României, Klaus Iohannis, pe 27 februarie, a doua zi după apariția primului caz de COVID-19 în România.

02 martie

PSD a amânat Congresul dând dovadă de responsabilitate. Toți liderii locali ai PSD care au atribuții în administrația locală au fost îndemnați să rămână la datorie, pentru a lua măsurile necesare pentru siguranța și sănătatea oamenilor. Câteva zile mai târziu, PNL organizează mai multe întâlniri de partid.

03 martie

Premierul desemnat, Florin Cîţu, propune Parlamentului un program copy-paste al Programului Orban 2.

La capitolul ,,Sănătate”, la ,,Prevenție Medicală”, au introdus un singur paragraf fără să fie capabili să prezinte nicio măsură completă: ,,Guvernul României, prin Ministerul Sănătăţii şi celelalte ministere şi instituţii implicate, va integra, îmbunătăţi şi extinde capacitatea de prevenţie şi reacţie la crize şi evenimente de sănătate publică, prin măsuri specifice. În cadrul actualei situaţii generate de prezenţa noului tip de coronavirus, COVID-19, pe teritoriul României, guvernul, prin toate ministerele şi instituţiile implicate, va lua toate măsurile pentru a actualiza cadrul legal specific şi organizatoric şi va finaliza procedurile de achiziţii şi dotări cu echipamentele necesare. În acelaşi timp, guvernul prin ministerele şi instituţiile de resort va asigura completarea şi menţinerea stocurilor necesare pentru actuala situaţie, precum şi pentru alte posibile şituaţii şi evenimente de sănătate publică.”

05 martie

În timp ce Fondul Monetar anunță că epidemia de noul coronavirus va submina creșterea economică, premierul desemnat de Iohannis declară că România nu va fi afectată. Opinia exprimată public de Florin Cîțu a fost că ”România are și resursele și instrumentele fiscale pentru a face față fără nicio problemă acestui șoc.”

07 martie

Guvernul PNL nu are încă un plan de combatere a efectelor economice negative provocate de epidemie. În loc să stabilească un plan de măsuri pentru prevenirea efectelor economice provocate de epidemie, așa cum fac alte state, ministrul Finanțelor consideră că România nu va fi afectată.

10 martie

Ludovic Orban a recunoscut într-o conferință de presă că abia acum caută oferte pentru suplimentarea materialelor necesare pentru combaterea epidemiei (dezinfectanți, măști, combinezoane). În România sunt puține kituri de testare, iar procedura este greoaie – Germania și Franța au arătat că testarea rapidă este esențială pentru împiedicarea răspândirii virusului.

11 martie

Premierul desemnat, Florin Cîțu, a fugit de investirea în funcția de premier cu câteva minute înainte de votul din Parlament. Acesta nu s-a prezentat la votul din Parlament și a renunțat în a fi desemnat.

12 martie

Iohannis a spus, în mod repetat, că nu va desemna pe nimeni din partea PSD, prin urmare PSD nu a făcut nicio propunere. PSD dorește încetarea crizei și nu prelungirea ei. PSD s-a comportat responsabil și a făcut tot ce este necesar pentru învestirea urgentă a unui guvern funcțional deși liberalii nu au fost capabili să propună măsuri coerente de gestionare a crizei. Tocmai din acest motiv nu a propus nicio variantă președintelui Iohannis, pentru că acesta a spus în repetate rânduri că nu va pune niciodată un premier de la PSD.

14 martie

Datorită iresponsabilității senatorului susținut de PNL, Virgil Chițac, Guvernul României și majoritatea reprezentaților PNL au intrat în carantină. Reprezentanții liberali au tratat cu lipsă de respect Parlamentul. Ministru desemnat, Violeta Alexandru, nici măcar nu a răspuns la telefon pentru a fi audiată.

16 martie

PSD a anunțat setul de măsuri economice și sociale pe care Guvernul Orban trebuie să le adopte în prima ședință de guvern. De cealaltă parte, liderul PNL, Ludovic Orban, s-a autoizolat în vila de protocol din Primăverii.

17 martie

După ce guvernul PNL a fugit de răspunderea comunicării și i-a lăsat în prima linie pe medicii Arafat, Cercel sau Rafila, au început dosare penale împotriva acestora pentru divulgarea de informații.

România face teste puține. OMS critică abordarea. PSD cere Guvernului să comunice numărul de teste efectuate, nu doar pe cel al cazurilor confirmate. PSD solicită autorităților să nu publice doar cazurile infectate, ci și testele efectuate. Este evident că dacă ai făcut teste puține, vei avea confirmări puține.

România este practic nepregătită în testarea pentru noul coronavirus. Conform informațiilor oficiale, România avea la dispoziție doar 1.524 de teste în cele 7 centre de testare de pe teritoriul României.

După ce i-au lăsat pe medici în prima linie, guvernanții nu le-au asigurat echipamentele de protecție.

În timp ce toate statele responsabile au introdus deja măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, până în prezent, în România nu există nici măcar un singur act normativ pentru sprijinirea economiei naționale. Sunt doar declarații de bune intenții. 25% din activitatea economică din România a căzut. Aceasta înseamnă deja un minus de 10 miliarde lei la PIB-ul României și un minus de 3 miliarde lei la veniturile bugetului de stat. 700.000 de lucrători sunt în pericol de a-și pierde parțial sau total locurile de muncă în acest an. Aceste cifre au fost confirmate ulterior de datele oficiale.

18 martie

Guvernul este invitat să respecte recomandările OMS și să schimbe imediat strategia de testare a cetățenilor – nu doar cazurile cu simptome, ci toate cazurile suspecte! Sunt spitale care nu mai au kituri de testare de 48 de ore. Trebuie trecut la testarea în masă, așa cum recomandă OMS. Cu cât mai multe teste, cu atât mai puține infectări. Doar așa pot fi identificați pacienții asimptomatici și cei cu simptome ușoare.

Din acest motiv, mai multe consilii județene, precum cel de la Bistrița și cel de la Maramureș au decis să cumpere aparate de testare pentru a veni în ajutorul cetățenilor, în lipsa unei acțiuni guvernamentale.

Încă o zi fără niciun act normativ pentru sprijinirea economiei.

Liberalii continuă să lase medicii expuși în lupta cu pandemia.

19 martie

Contrar recomandărilor OMS, în România se fac doar 700 de teste pe zi. Teste puține înseamnă confirmări puține și mulți oameni infectați neizolați.

20 martie

Schimbarea de atitudine a lui Iohannis, de la „simptome ușoare ca în orice răceală”, la ”situația este gravă” și „SUNTEM ÎN RĂZBOI” reprezintă o recunoaștere implicită că președintele și PNL au minimizat criza pandemiei și au făcut-o cu bună știință, în poftida avertismentelor din ianuarie ale OMS.

Primele achiziții de echipamente pentru medici au venit în țară abia pe 19 martie, la două luni de la anunțul OMS.

23 martie

Autoritățile locale conduse de PSD iau măsuri concrete pentru sprijinirea populației în fața pandemiei. Liderii social democrați din Administrația publică locală nu au mai așteptat intervențiile întârziate ale Guvernului și au trecut la treabă, oferind exemple de bună practică în lupta cu pandemia. Primarul Capitalei, primarii de sectoare, președinții de Consilii Județene și ceilalți primari PSD au luat măsuri concrete pentru a ajuta populația și pentru a împiedica răspândirea epidemiei.

24 aprilie

Testarea în masă poate salva vieți. PSD solicită celor care guvernează să treacă la testarea în masă a tuturor celor suspecți, nu doar a celor cu simptome grave. Testarea poate salva vieți! Asta spune OMS. Trebuie asigurată în primul rând testarea regulată, zilnică medicilor din prima linie. Apoi la nivelul populației trebuie declanșată imediat testarea în mediul rural unde statul nu deține în niciun fel controlul asupra transmiterii comunitare a virusului.

Măsuri propuse și legiferate la inițiativa PSD. Concediu plătit pentru părinții nevoiți să stea acasă cu copii, șomaj tehnic de 75% din salariu plătit de stat, amânarea plății contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit, a utilităților, a creditelor bancare pentru companiile și populația afectată de epidemie. Acestea sunt doar câteva dintre acțiunile PSD care dau dovada implicării sale totale în sprijinul oamenilor și al economiei în condițiile ezitării și lipsei de consistență a deciziilor guvernului Orban. Ulterior, majoritatea măsurilor sunt implementate dovedind că PSD avea dreptate în propunerile sale.

În plină pandemie, decidenții sau sponsorii PNL profită de criza economică și de sănătate publică pentru a face profituri uriașe pe seama populației. Apar primele investigații de presă privind aceste situații.

25 aprilie

PSD solicită ca industria națională să producă echipamente de protecție pentru medici, iar agricultura românească să fie sprijinită pentru a asigura hrana populației.

26 martie

Apar din ce în ce mai multe informații despre firme conectate la clientela PNL care profită de pe urma medicilor și asistentelor din prima linie, vânzând la suprapreț materiale de protecție. Guvernul este invitat să publice imediat numele firmelor și prețurile de achiziție.

Aleșii locali ai PSD nu mai vor stea după gafele, ezitările și deciziile întârziate ale Guvernului. Mulți dintre ai au luat deja măsuri dar sunt limitați de unele prevederi legale greoaie și birocratice. E necesar să se modifice urgent cadrul legal, astfel încât aleșii locali să poată să își apere comunitățile.

România trebuie să se pregătească pentru asigurarea hranei populației. Există deja proiectul PSD pentru plafonarea prețurilor la alimente și medicamente (susținut și de Autoritatea pentru protecția consumatorilor). Trebuie să colectăm produsele de la fermierii români și să îi sprijinim, pentru că nu ne vom mai putea baza doar pe alimentele importate.

30 martie

Ce a făcut până atunci PSD și cu ce rezultate.

• Plata părinților care stau acasă cu copii pe perioada întreruperii cursurilor. A propus, susținut și a determinat aprobarea în Parlament a proiectului de lege care obligă angajatorii să acorde zile libere plătite părinților care nu au cu cine să-și lase copiii în cazul unor situaţii speciale precum epidemia de noul coronavirus. Votul final a fost pe 12 Martie. Iohannis a promulgat legea două zile mai târziu.

2) Susținerea angajaților trimiși în șomaj tehnic. A propus un pachet de urgență pentru sprijinirea economiei și a populației. Una dintre cele mai importante măsuri, cea privind plata de către stat a unui șomaj tehnic de 75% din salariu pentru angajații firmelor închise ori cu activitate restrânsă din cauza pandemiei, a fost copiată prost de guvernul Orban.

3) Amânarea obligațiilor de plată pentru contribuțiile sociale pentru firmele afectate. PSD, în colaborare cu ALDE și Pro România, a propus și susținut un proiect de lege privind amânarea cu 3 luni a plății CAS pentru firmele care-și păstrează angajații.

4) Amânarea plăților la utilități pentru cetățeni. În plus acest proiect prevede și amânarea plății la utilități (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice si de internet, cablu TV) pentru persoanele fizice și pentru firme pentru o perioadă de 3 luni, urmând ca după această perioadă sumele care se adună pentru plată să fie eșalonate pe o perioadă de 12 luni.

5) Suspendarea împrumuturilor bancare pentru populație și firmele afectate. PSD a depus în Parlament proiect de lege privind suspendarea plății împrumuturilor bancare până la finalul anului pentru firmele și populația afectate de epidemia de noul coronavirus.

6) Scutirea de chirie pentru sediile de firme afectate. Propune, prin proiect de lege, scutirea de plata chiriei pentru sedii ori puncte de lucru ale operatorilor economici, profesioniștilor și autorităților publice și entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă urmare a aplicării stării de urgență.

7) Plafonarea prețurilor la medicamente și alimente.

o Pentru medicamente, produse medicale și dispozitive medicale precum și pentru alimentele care fac parte din coșul minim de consum adaosul la costul de producție nu poate fi mai mare de 10%.

8) Lege privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea mediului de afaceri cu 25 de măsuri vitale.

• Câteva exemple din prevederile proiectului:

• Se eșalonează plata impozitului pe venit pentru 90 de zile

• Se acordă linii de credit pentru acoperirea deficitelor temporare ale capitalului de lucru prin intermediul băncilor cu capital de stat (CEC Bank, Eximbank), cu termen între 3 și 10 ani cu dobândă redusă

• Se acordă garanții guvernamentale companiilor pentru a contracta finanțări bancare pentru susținerea activității curente, a exporturilor și inclusiv a șomajului tehnic

• Se eșalonează datoriile fiscale restante pe o perioadă de până la 90 de zile de la termenul de plată stabilit pentru data de 25.03.2020, fără a fi calculate dobânzi și penalități de întârziere

• Se compensează din oficiu sumele de restituit de la bugetul de stat cu obligațiile fiscale scadente ale contribuabililor persoane juridice

• Se dublează bugetele Programelor Rabla Clasic de la 405 milioane lei la 910 milioane lei si Rabla Plus de la 140 milioane lei la 280 milioane lei pentru anul 2020.

• Se mărește bugetul Programului Rabla pentru Electrocasnice de la 30 de milioane lei la 300 milioane lei

• Se instituie taxarea inversă a TVA-ului în cazul produselor alimentare, până la data de 31.12.2020.

• Se elimină comisioanele percepute comercianților la plățile electronice cu cardul.

9) Sprijinirea fermierilor români pentru asigurarea hranei populației

o Guvernul trebuie să adopte, în regim de urgență măsuri de sprijin financiar pentru fermieri:

• Trebuie finanțate urgent programele implementate de PSD pentru sprijinirea fermierilor

• Trebuie finanțat de urgență, prin rectificare bugetară, programul de irigații.

• Trebuie folosite fondurile europene pentru stimularea producției din sectorul agricol și pentru finanțarea societăților de producție.

31 martie

Cetățenii au dreptul să știe care este situația reală, mai ales atunci când li se impun restricții. Realizarea de teste puține pentru a raporta cazuri puține, decesele COVID-19 neraportate și în general minimalizarea realității reprezintă un obstacol în conștientizarea de către public a gravității situației. Se creează o percepție de falsă de siguranță care afectează grav nivelul de conformarea voluntară a cetățenilor la restricțiile impuse de Guvern. Realitatea din ultimele zile confirmă mesajele social democraților.

Miniștrii liberali s-au înghesuit să apară în spotul vedetelor, cu recomandări pentru a evita îmbolnăvirea cu SARS-Cov-2, spot realizat din donațiile românilor. Apariția miniștrilor PNL în spotul asumat de MAI este o acțiune de propagandă politică dezgustătoare.

1 aprilie

PSD face opoziție constructivă în aceste momente critice. Nu doar arată neajunsurile guvernului PNL, ci și vine cu propuneri de legi în sprijinul oamenilor și al economiei naționale. În loc să preia aceste inițiative, PNL fie le copiază prost, fie din orgoliu le contestă la CCR. Din acuza acestei încrâncenări politice a PNL România a ajuns în situația critică de a avea cele mai multe decese COVID-19 din Europa Centrală și de Est.

Mai multe proiecte PSD adoptate ieri la Senat intră în dezbaterea finală la Camera Deputaților, for decizional:

1. Susținerea angajaților trimiși în șomaj tehnic prin plata de către stat a unui șomaj tehnic de 75% din salariu;

2. Amânarea obligațiilor de plată a contribuțiilor sociale pentru firmele afectate;

3. Amânarea plăților la utilități (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice si de internet, cablu TV) pentru cetățeni;

4. Scutirea de chirie pentru sediile de firme afectate;

5. Reducerea taxelor pentru producătorii autohtoni de medicamente prin scăderea taxei clawback la 15% pentru medicamentele produse în România.

România, pe primul lor la decesele COVID-19 din Europa Centrală și de Est.

Guvernul hărțuiește cu dosare penale jurnaliștii care aduc adevărul în fața opiniei publice.

3 aprilie

PSD face un apel către toți românii să cumpere produse românești pentru a susține economia națională.

7 aprilie

Într-un gest care dovedește iresponsabilitate, PNL a atacat la CCR și a blocat astfel două legi inițiate de PSD și susținute de Pro România, ALDE și UDMR. Este vorba de legea prin care românii își pot amâna ratele la bănci și Legea pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României.

Președintele PSD a lansat propunerea unei colaborări între toate partidele politice parlamentare pentru realizarea unui Plan Național, susținut de toată clasa politică, pentru combaterea efectelor economice și sociale provocate de pandemie. Ludovic Orban este singurul președinte de partid care a refuzat propunerea. PNL este izolat politic, blocat în propriile orgolii și mize politice.

PSD face apel ca România trebuie să treacă la testarea masivă și sistematică, cu prioritate a personalului medical, a tuturor suspecților și apoi a populației. Orice zi de întârziere prelungește și agravează criza! Iar fiecare zi în situația actuală însemnă o perioadă mult mai mare pentru revenirea economică, deci costuri din ce în ce mai mare pentru românii care deja au fost anunțați de guvern că ”veniturile sunt prea mari”.

Obiectivul esențial pe care PSD îl are în vedere este ca prețurile să rămână la un nivel accesibil și cât mai multe produse românești să ajungă pe rafturile supermarketurilor. În acest sens președintele PSD Marcel Ciolacu și secretarul general Paul Stănescu au avut o discuție constructivă cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine.

8 aprilie

20% din forța de muncă a României este inactivă în urma restricțiilor impuse de Guvern. În lipsa unei testări pe scară largă nu există nicio perspectivă privind repornirea economiei. În lipsa unei imagini reale, Guvernul nu poate lua decizii coerente. De la începutul stării de urgență, firmele nu au putut accesa încă nicio formă de sprijin de la Guvern, cu excepția sprijinului oferit de șomajului tehnic copiat de la PSD. Fiecare zi de întârziere înseamnă scăderea nivelului de trai.

În fiecare zi de criză dispar 7.000 de locuri de muncă.

Aleșii locali ai PSD au crescut capacitatea de testare a României. Aleșii locali din București, Buzău, Dolj, Bistrița, Neamț, Galați, Iași, Maramureș, Sălaj, Tulcea, Argeș, Prahova, Constanța, Vâlcea etc. au achiziționat aparate de testare. Mințind în față, PNL încearcă să-și acopere incompetența atacând aleșii PSD că nu au făcut nimic. În realitate, cele mai mari probleme sunt în spitalele județene cu manageri puși de baronii PNL: Suceava, Timișoara, Deva, Arad, Brașov.

Președinții partidelor parlamentare îi vor adresa lui Orban o scrisoare în care îi cer să informeze detaliat Parlamentul despre evoluțiile pandemiei, să ia în considerare măsurile economice agreate de Parlament, iar Guvernul să comunice săptămânal cu Parlamentul.

Senatul a aprobat proiectul PSD pentru pensie la urmașii cadrelor medicale căzute la datorie. Proiectul va fi adoptat și de Camera Deputaților. Proiectul răspunde solicitărilor medicilor care au refuzat revoltați cei 500 de euro oferiți de Guvern, după ce i-a trimis în prima linie fără echipamente de protecție.

10 aprilie

După efectele pandemiei, România se confruntă cu o secetă severă. PSD cere guvernului să ia rapid 5 măsuri vitale: 1. Declararea stării de calamitate; 2. Vouchere pentru semințe, pesticide, îngrășăminte și motorină; 3. Linii de credit cu garanții de stat pentru fermieri, 4. Umplerea canalelor de irigații cu apă și suspendarea plății acesteia 5. Accelerarea investițiilor în sistemele de irigații și anti-grindină.

Guvernul dă verde la plecarea din țară a muncitorilor agricoli. În Ordonanța militară nr. 7, Guvernul dă liber la plecarea din țară a muncitorilor sezonieri: Art. 10. – (1) Sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație. (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică lucrătorilor care-şi desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale. Ca urmare a măsurii Guvernului PNL, pe aeroportul din Cluj se creează un adevărat haos care nu mai ține cont de nicio restricție sau de distanțarea socială.

Peste 10.000 de avize pentru transportul de lemn în timpul pandemiei. În loc să limiteze tăierile, Ludovic Orban ia apărarea firmei Schweighofer, protejata lui Iohannis. Guvernul PNL poate da imediat OUG pentru interzicerea exportului de bușteni și cherestea pe perioada stării de urgență.

13 aprilie

Până în prezent Guvernul PNL a abuzat de încrederea pe care i-a acordat-o Parlamentul prin aprobarea decretului prezidențial privind prelungirea stării de urgență. A refuzat dialogul la care a fost invitat cu Parlamentul, la inițiativa PSD, pentru realizarea unui Plan național. A preluat prost unele inițiative parlamentare. A refuzat să transmită informații Parlamentului și mass-mediei cu privire la evoluția pandemiei și la modul în care a fost gestionată situația până acum. A restrâns abuziv drepturi și libertăți, fără a lua măsuri de control asupra transmiterii virusului (testarea pe scară largă). Nu a luat măsuri de sprijinire a economiei și a agriculturii.

După o lună de la instituirea stării de urgență, niciuna dintre măsurile de sprijinire a economiei nu a fost încă aplicată. Comisia Europeană a aprobat abia sâmbătă ca România să poată da ajutoare de stat pentru IMM-uri. Guvernul a ajuns la fundul sacului înainte de a da măcar 1 leu sprijin pentru economie și populație în contextul pandemiei. S-au irosit 35 mld. lei din împrumuturi, a scăzut de 5 ori rezerva din Trezorerie, veniturile au scăzut, iar cheltuielile au crescut.

16 aprilie

Președintele României, Klaus Iohannis, iese în conferință de presă pentru a acuza o ”majoritate parlamentară lipsită de orice legitimitate”, fără să vină însă cu măsuri și proiecte concrete pentru ieșirea din criză.

Abia după trei luni de pandemie, PNL acordă Sănătății banii pe care PSD îi cerea încă din decembrie. Agricultura primește doar 100 de milioane în plină secetă severă, după ce în decembrie anul trecut, în Legea Bugetului, PNL a tăiat 4 miliarde de la acest sector vital pentru asigurarea hranei populației. În continuare PNL consideră că Sănătatea și Agricultura nu sunt prioritare, deși ele au un rol vital în această pandemie.

După ce ministrul Muncii promitea că va da imediat banii pentru șomaj tehnic, ieri recunoaște că nu a făcut nimic, banii urmând să vină abia după rectificare. Sprijinul pentru IMM-uri și amânarea ratelor la bănci pentru firme și populație nu au fost funcționale până în această săptămână din cauza bâlbelor Guvernului PNL.

21 aprilie

După ce ministrul PNL Sănătății a declarat public că persoanele de peste 65 de ani vor fi trimise în carantină forțată în hoteluri, au încercat să nege. Joi 16 Aprilie, Tătaru declara la Realitatea TV. ”Ne-am gândit efectiv si la niște metode să îi ducem într-un hotel, să-i ducem într-o cameră cu tot confortul, în care să vina cineva și să aibă grija de ei. Dar rămâne în funcție de evoluție (a pandemiei – n.r.)”.

Guvernul PNL nu face nimic pentru reducerea transmiterii noului coronavirus. Nu se testează, nu se crește capacitatea de testare, nu se fac teste prin sondaj. Se mizează exclusiv pe sancționarea populației. În România se dau de 5 ori mai multe amenzi ca în alte state europene, dar se fac de 10 ori mai puține teste pe zi pentru identificarea cazurilor de infecții. Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică, până pe 19 aprilie, organele de ordine din România au emis 198.751 amenzi în valoare de 380 de milioane de lei.

Proiectul PNL de sprijin al firmelor mici și mijlocii s-a născut mort. Site-ul unde se pot face înscrieri – imminvest.ro – nu funcționează nici acum, după mai mult de 4 zile de momentul lansării și după mai mult de o lună de la intrarea în starea de urgență. Cei responsabili nu pot stabili cu certitudine cauza blocajului, dar dau vina pe atacuri cibernetice.

22 aprilie

Guvernul PNL sabotează efortul aleșilor locali ai PSD pentru testarea anti-coronavirus. Deși aleșii locali ai PSD au depus eforturi consistente pentru a asigura un nivel ridicat de testare anti-coronavirus în comunitățile lor, aceștia sunt sabotați de Guvernul PNL care tergiversează avizarea funcționării aparatelor de testare. (Exemple: Bistrița, Craiova, Maramureș)

Ca să-și apere Guvernul de propriile gafe, președintele Iohannis minte de la cel mai înalt nivel, acuzând că prostia cu carantinarea forțată a bătrânilor nu i-ar aparține ministrului Sănătății, ci ar fi fost enunțată într-un plan recent privind relaxarea restricțiilor.

30 aprilie

PNL este singurul partid care s-a opus în Parlament adoptării legilor care permit darea în plată și amânarea plății chiriilor. Binele oamenilor, sprijinirea lor și a economiei – de importanță crucială acum, în criza pandemiei – sunt ignorate cu cinism de liberali care abuzează inclusiv de sesizările către CCR pentru a bloca ori întârzia proiecte pe care, meschin, le consideră aducătoare de puncte adversarilor politici.

Programul IMMINVEST a fost anunțat oficial și lansat pe 17 Aprilie, dar normele legale s-au publicat în Monitorul Oficial 10 zile mai târziu, pe 27 Aprilie. Din această perspectivă nefuncționarea site-ului destinat înscrierilor are altă explicație decât atacul hackerilor invocat de Cîțu. N-a funcționat pentru că nu avea temei legal! Și-n pofida asigurărilor date, nici acum nu sunt semnate convențiile cu băncile care să facă posibilă acordarea creditelor cu dobândă subvenționată. Revoltător este și că programul permite INF-urilor să ia credite cu dobândă zero pe care apoi să-i împrumute oamenilor la dobânzi uriașe.

Epidemia de noul coronavirus este mult mai extinsă în România decât o arată datele oficiale. Numărul celor infectați ar putea fi de 10 ori mai mare, admite profesorul Rafila. De 10 ori mai multe infecții ar însemna de 10 ori mai multe decese! Nu vom cunoaște realitatea cazurilor de infecții și a deceselor decât dacă se va face o testare prin sondaj, recurentă (cu revenire din lună în lună), pe un eșantion mare de peste 10.000 de persoane, așa cum fac toate statele care iau în calcul relaxarea restricțiilor.

Zeci de mii de oameni au plecat și continuă să plece să muncească în străinătate, în zone de risc epidemic, în baza unor înțelegeri diplomatice ținute la secret de președinte și de guvern. Iohannis și guvernul său liberal ne țin închiși în case, nu deblochează economia, dar consideră că românii pot munci ca sclavii în străinătate, expuși riscului din zonele afectate grav de epidemie.

6 mai

Haosul relaxării, fără teste în masă sau prin sondaj. Este o falsă relaxare. Nu sunt argumente pentru ca o restricție să fie menținută, eliminată sau adăugată. Nimeni nu știe dacă e mai bine sau mai rău, nimeni nu știe numărul real de infecții și decese COVID-19. Deciziile se iau pe criterii politice, pun siguranța cetățenilor în pericol sau impun restricții nejustificate. Nu se face testare prin sondaj pentru că ar rezulta o realitate pe care Guvernul vrea să o ascundă.

Brambureala economică. Nici până acum populația sau firmele nu au putut obține, decât în mică parte, ajutorul necesar pentru a face față pandemiei. În timp ce alte state au alocat 10-15% din PIB, România se apropie de 2%. Nu există niciun plan de relansare nici până acum. Orban recunoaște că nu au luat măsuri active pentru locurile de muncă.

11 mai

PNL atacă furibund proiectul Primarului General Gabriela Firea de a testa în masă și prin sondaj populația Bucureștiului.

Iohannis îi minte în față pe români când afirmă că testarea în masă nu este recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. În realitate, OMS are o poziție diametral opusă.

Medicii nu au primit sporurile de care trebuiau să beneficieze conform legii.

Ministrul liberal al Sănătății anunță testare națională. Guvernul PNL continuă să gestioneze haotic criza generată de pandemie și să ia măsuri contradictorii. Măsurile anunțate de liberali inclusiv testarea moleculară în masă, zăpăcesc populaţia şi demonstrează incompetenţa celor aflaţi în funcţiile de responsabilitate, în acest moment.

13 mai

România este în haos, cu 3 zile înainte de încetarea stării de urgență. Din cauza modului defectuos în care Iohannis şi guvernul PNL au administrat criza, nu se știe care este numărul persoanelor testate, care este procentul populației imunizate, nu se știe care va fi evoluția epidemiei, nu se știe care sunt măsurile ce trebuie luate în continuare, nu se știe când vor fi instituite măsurile pentru starea de alertă.

PSD a eliminat achizițiile netransparente, abuzurile și pilele PNL din Legea stării de alertă și a readus democrația prin modificările proiectului legii trimis cu întârziere de Guvern. Varianta Guvernului introducea, la fel ca sub paravanul situației de alertă, posibilitatea ca achizițiile publice să fie în continuare total netransparente, bugetul statului, fiind transformat în pușculița PNL. Varianta Guvernului prevedea de asemene abuzuri prin care, sub paravanul stării de alertă, PNL voia să facă o epurare în instituțiile publice pentru a-și instala politrucii de partid. Mai mult, PNL voia o stare de alertă pe termen nelimitat – fapt ce ar fi suspendat cu totul democrația din România!

14 mai

Sub paravanul pandemiei, liberalii au făcut angajări şi concedieri în funcție de interesele lor politice, iar acum au încercat să facă marea epurare prin aceasta lege a Stării de Alertă. PSD a pus stop în Parlament, prin amendamentele aduse legii, epurărilor politice şi abuzurilor făcute de PNL.

România este lovită și de CO-VID LEGISLATIV, nu doar de epidemia COVID-19. Starea de urgență a fost instituită neconstituțional, prin OUG, în loc de proiect de lege. După publicarea motivării CCR în Monitorul Oficial, toate măsurile în baza OUG 34/2020 pot fi contestate.

Guvernul nu-şi onorează obligaţiile financiare. Guvernul achită doar facturile către prietenii politici, în timp ce întârzie să plătească şomajul tehnic, sporurile pentru personalul medical şi salariile părinţilor care stau acasă cu copiii. În acelaşi timp Iohannis întârzie să promulge legile care stabilesc termene mai scurte pentru plata unor astfel de obligaţii.

15 mai

În primul trimestru, creșterea economică a scăzut de la 4,1% cât a a lăsat PSD, la 2,4% în guvernarea PNL. Înainte de închiderea firmelor, scăderea consumului, creșterea șomajului și prăbușirea nivelului de trai din cauza pandemiei. În timp ce Cîțu se îmbată cu o creștere inerțială infimă, FMI, CE și Consiliul Fiscal consideră că e primul semn al prăbușirii economice. Totuși Cîțu crede că face lucruri fantastice, în timp ce Comisia Europeană e îngrijorată de un posibil faliment al României, urmat de o austeritate severă impusă de FMI, BM și CE.

Guvernul PNL şi ministrul Tătaru ne servesc minciuni de la nivel înalt. Liberalii dau vina pe medici pentru faptul că nu le-au plătit cadrelor medicale nici sporurile prevăzute de lege şi nici bonusul de 500 de euro, promis de Iohannis. În realitate, medicii au trimis solicitările cu mult înainte, dar Guvernul nu le poate plăti pentru că ministrul Tătaru nu a declarat starea de epidemie.

19 mai

Premierul Orban și președintele Iohannis sunt responsabili pentru cea mai mare prostie politică a ultimilor 30 de ani: timp de 3 zile, România n-a avut nici stare de urgență, nici stare de alertă. Sacrificiul din ultimele 2 luni a milioane de români ar putea fi compromis, pentru că Orban și guvernul său n-au fost capabili să trimită Parlamentului, la timp, un proiect de lege.

Guvernul pasează jumătate din sarcina plății transportului elevilor la Consiliile Județene, fără a transfera însă bani de la bugetul de stat către bugetele locale, care au fost deja secătuite de cheltuielile implicate de pandemie și de starea de urgență.

PSD cere demiterea ministrului Agriculturii Adrian Oros pentru incompetență, și lipsă de implicare în sprijinirea agriculturii și a sectorului alimentar românesc, în pofida pierderilor uriașe provocate de restricțiile pandemiei și de seceta gravă.

Repornim România – programul PSD de sprijin economic – intră rapid în dezbaterea Parlamentului. Aceasta este decizia politică a Biroului Permanent Național al PSD adoptată azi, în urma căreia vor fi transpuse în legislație 28 de măsuri esențiale pentru companii și pentru populație, ce mobilizează un sprijin echivalent a 8% din PIB – aprox. 18 miliarde de euro. Este de 60 de ori mai mult decât resursele insignifiante alocate efectiv de guvernarea PNL. Este halucinat că, în loc să proiecteze măsuri care să redeschidă economia, prioritatea zero a Guvernului PNL rămâne cum să țină închisă economia.

20 mai

Guvernanții liberali trebuie să răspundă în fața legii pentru bomba epidemică pe care au creat-o în vămi. După 5 zile de la ridicarea stării de urgență, după ce au înghesuit, 40.000 de români într-o singură vamă, au decis să deschidă și alte vămi.

Sute de mii de firme românești reclamă că guvernul PNL le împiedică accesul la fondurile europene. Guvernul Orban se dovedește incapabil să implementeze decizia Comisiei Europene potrivit căreia fondurile europene pot fi folosite ca sprijin economic pentru toate firmele afectate de pandemie, fără restricții.

21 mai

După ce presa și PSD au atras atenția asupra zecilor de contracte supraevaluate, procurorii anticorupție au cerut documente despre afacerile Unifarm. DNA investighează achiziții publice COVID-19 de 140 de milioane de euro. Șeful Unifarm, Adrian Ionel, a cumpărat izolete la 17.000 de euro bucata, prețul unei mașini. Asta în timp ce nu au bani pentru șomajul tehnic al angajaților din companiile afectate de criză, nu au bani pentru mărirea alocațiilor și nici a pensiilor. PNL găsește bani doar pentru clientela și firmele de partid.

Orban nu respectă legile pentru creșterea pensiilor și alocațiilor. Dacă economia merge „fantastic” cum anunță Cîțu, Orban nu are motive de reținere pentru creșterea pensiilor și alocațiilor la nivelul prevăzut de lege. Majorările adoptate sunt drepturi deja câștigate.

Liberalizarea pieței gazelor nu aduce scăderi ale facturilor pentru populație, cum promitea PNL, ci profituri mai mari pentru furnizori. Deși prețul gazelor a scăzut, facturile rămân la fel de mari.

22 mai

O nouă probă de cinism din partea Guvernului față de cei care au luptat în linia întâi cu pandemia. După încetarea stării de urgență, Guvernul nu mai decontează cazarea separată pentru medicii și asistentele din linia întâi. Dacă spitalul de care aparțin nu are bani, aceștia sunt nevoiți să doarmă acasă cu riscul de a-și infecta familiile.

22 mai

Azi începe înscrierea voluntară a bucureștenilor pentru 11.000 de teste PCR. Primarul General Gabriela Firea a reușit să depășească toate obstacolele puse de guvern pentru testarea în masă și prin sondaj care vor arăta situația reală despre gradul de infectare, numărul de asimptomatici și viteza de transmitere a virusului. Guvernul a încercat să blocheze acest proiect pentru că a falsificat datele despre pandemie și nu vrea să se afle adevărul: au făcut teste puține ca să se laude că au cazuri puține.

400.000 de oameni rămași fără loc de muncă în timp ce PNL își numește politrucii pe funcții de conducere. Norocul incompetenților PNL care s-au văzut instalați în funcții la care nici nu visau, fără niciun concurs și fără să aibă vreo competență. Ghinion au avut românii obișnuiți. În 2 luni, s-au pierdut mai mult de jumătatea celor pierdute în 4 ani de criză economică (2008-2012). (700.000)

Guvernul VID se luptă cu oamenii, nu cu virusul. Ordinul de ministru privind obligativitatea măsurării temperaturii şi purtarea măştilor în spaţiile închise nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Cei responsabili din Guvern nu au pățit nimic.

25 mai

Acum începe să se vadă proasta gestionare a economiei în timpul pandemiei. România e pe locul 3 în UE la creșterea șomajului. 400.000 de oameni au rămas fără loc de muncă și alți 600.000 sunt în șomaj tehnic. Scăderea PIB cu 14,4% în tim. II, industria – 12,4% în martie față de februarie și o datorie mai mare cu 74,4 miliarde lei în doar 6 luni (față de PSD 79 în 3 ani!). Acestea sunt consecințele lipsei de măsuri ale guvernului pentru susținerea economice, în contrast cu celelalte state din UE.

Moțiune simplă împotriva ministrului de Interne. Capetele de acuzare: Management incompetent; nu a pregătit țara pentru pandemie; a încălcat Constituția cu amenzile neconstituționale; a pus tot greul pe cetățeni; a trimis muncitorii românii la export, fără a le asigura condiții de siguranță; a falsificat datele despre pandemiei; 3 zile ale prostiei PNL fără reglementări pe pandemie; cenzurarea presei și închiderea publicațiilor anti-prezidențiale.

Moțiune împotriva ministrului Educației. Haosul din învățământ, lipsa de profesionalism şi incompetența politrucului numit de liberali în fruntea ministerului Educaţiei au creat panică și nesiguranță în rândul elevilor și părinților și au dus sistemul educațional într-o criză profundă.

Ministrul Educației nu a putut rata oportunitatea oferită de Starea de Alertă. Anisie se alătură unei liste lungi cu afaceri liberale pe timp de pandemie prin tentativa de a servi o firmă de casă care să livreze măști de protecție, impuse populației de Guvernul PNL. DNA trebuie să intervină urgent în acest caz. Achiziția de 17 milioane bucăți măști faciale de uz medical de tip II R. Surpriza apare în caietul de sarcini, aferent acestei achiziții. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost de numai 4 ore de la data transmiterii invitației de participare.

Proiect de lege PNL: pușcărie alternativă la SPA. Deși PSD a respins proiectul de lege al PNL privind executarea închisorii la domiciliu, PNL insistă cu promovarea unor proiecte de lege care să îndulcească modul de executare a pedepselor, la domiciliu sau chiar în „centrele specializate”, pentru clientela PNL care ar putea fi anchetată și condamnată pentru tunurile din pandemie.

Ministrul Grindă dă afară funcționarii cu experiență pentru a face loc propriilor rude. Iohannis, Orban și Rareș Bogdan nu sunt deloc indignați de politrucii puși peste tot în sistem de PNL.

28 mai

PSD depune moțiune de cenzură dacă guvernul PNL nu mărește punctul de pensie cu 40% de la 1 septembrie.

Guvernul a modificat IMM INVEST. Renunțarea la unele condiții puse inițial de Guvern pentru accesarea de către IMM-uri a creditelor garantate de stat reprezintă o recunoaștere oficială a incompetenței. Între timp, sute de mii de firme au intrat în faliment. Au primit credite doar 1,5% din IMM-uri care au cerut sprijinul guvernului. Cîțu spune că 1.441 de IMM-uri au obținut creditul – îl contrazice pe Orban care vorbea de 5.000 de firme!

1 iunie

Deși în campania electorală erau mari susținători ai campaniei „Fără penali în funcții publice”, deși își făcuseră din această temă un vârf de lance împotriva adversarilor politici, acum când sunt la putere fac exact ce spuneau în campanie că nu trebuie făcut în politică: în plină pandemie au numit un penal la conducerea Spitalului Județean de la Craiova.

2 iunie

0,28% din PIB! Atât a ”reușit” guvernul Orban să aloce ca resurse directe în combaterea pandemiei COVID-19. Este un fapt recunoscut public de ministrul Finanțelor Cîțu care ilustrează neputința și nepăsarea guvernării liberale. Au cheltuit doar 3 miliarde de lei și s-au împrumutat 77 de miliarde! Consiliile Judeţene şi primăriile au cheltuit peste 500 de milioane de lei în lupta anti Covid 19.

3 iunie

PSD dublează alocațiile copiilor.

Curtea Constituțională a respins încercarea PNL de privatizare mascată a sistemului de sănătate din România. Actul normativ fusese atacat la Curtea Constituţională de Avocatul Poporului, la cererea PSD, care a considerat că se încalcă dreptul la ocrotirea sănătății.

4 iunie

Sute de mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Alte sute de mii sunt în șomaj tehnic. Scad veniturile, scade nivelul de trai. Guvernul Iohannis-Orban reușește catastrofala performanță de a spulbera în 7 luni bunăstarea firmelor și a populației dobândită în guvernarea PSD.

Iohannis este interesat de Justiție doar când se apropie alegerile. Încearcă să introducă o temă falsă pentru că Guvernul său e incapabil să facă ceva pentru economie. În „miercurea albă” la inițiativa PSD au fost respinse toate inițiativele legislative controversate despre justiție. O eventuală revizuire a Legilor justiției trebuie să aibă loc doar după ce asociațiile magistraților ajung la un consens. Până atunci, PSD se va ocupa de prioritățile reale ale cetățenilor: salvarea economiei și a locurilor de muncă, protejarea puterii de cumpărare, creșterea nivelului de trai și consolidarea sistemului public de sănătate.

5 iunie

Șomajul a bătut coronavirusul! Acest dramatic adevăr social reflectă dureros cât de nocivă este guvernarea PNL, care, în 7 luni, a adus România de la cel mai mic șomaj din Europa, la un nivel care înspăimântă oamenii.

9 iunie

Oficial sunt peste 430.000 de șomeri, dar în realitate numărul e mult mai mare. A mai trecut o zi fără ca Guvernul să vină cu Planul de relansare economică și măsuri active pentru menținerea locurilor de muncă.

Liderul PSD s-a întâlnit cu aleșii locali ai municipiilor de toate culorile politice. Toți au aceleași probleme: 1. Guvernul să deconteze pandemia, astfel încât administrațiile locale să poată susțină în continuare serviciile de Sănătate și Educație. 2. Parlamentul să repare prostia Guvernului PNL pentru prelungirea mandatelor, astfel încât administrația publică locală să nu intre în blocaj după 21 iunie. 3. Adoptarea unui pachet de legi necesare pentru aleșii locali ai municipiilor.

10 iunie

PSD apără interesul românilor prin interdicția de vânzare a companiilor de stat, în următorii doi ani, dat fiind criza care distorsionează puternic prețul. Se opune astfel insistenței cu care guvernarea liberală ar vrea să-și favorizeze prietenii politici, care i-a adus la putere, prin achiziția la prețuri de nimic a tot ce are mai valoros economia țării.

PSD a stabilit că statul va fi obligat să asigure, gratuit, măști de protecție pentru persoanele vulnerabile, în orice situație viitoare de pandemie în care s-ar institui purtarea obligatorie a acestor măști.

12 iunie

PNL a cerut prelungirea Stării de Alertă înainte de a ști realitatea epidemiologică. Guvernul nu are încă „Analiza factorilor de risc” care, conform legii, ar fi trebuit să stea la baza deciziei privind prelungirea stării de alertă. Nici nu-i interesează adevărul și îi blochează pe cei care ar putea să arate realitatea, cum e studiul Gabrielei Firea de la Capitală.

Asociațiile bolnavilor de cancer acuză guvernul Orban că i-a condamnat la moarte pe bolnavii cu afecțiuni oncologice. Liberalii au blocat accesul bolnavilor cronici la tratamentele medicale de specialitate, în perioada Stării de Urgență și apoi în Starea de Alertă.

15 iunie

Au fost redeschise grădinițele și after-schoolurile dar Ministerul Educației a uitat să realizeze normele.

16 iunie

PSD a declanșat strângerea de semnături, în întreaga țară, prin care milioanele de pensionari actuali ori viitori își pot exprima sprijinul pentru legea în vigoare, care nu doar majorează pensiile, ci asigură echitate socială și repară nedreptăți.

18 iunie

La inițiativa PSD, s-au suplimentat bugetele locale prin aprobarea rectificării guvernului. 850 de milioane de lei se alocă în plus către județe pentru acoperirea costurilor generate de măsurile impuse de guvern pentru combaterea epidemiei COVID dar și pentru asigurarea fondurilor necesare plății serviciilor sociale.

19 iunie

Cei mai importanți medici din România arată că haosul provocat de liberali în sistemul de sănătate, în perioada stării de urgență și de alertă, a crescut alarmant numărul deceselor provocate de infarct, de ocluzii și de cancer.

Administrațiile locale PSD suplinesc incapacitatea guvernului de a gestiona criza COVID-19 și de a acționa în sprijinul românilor şi al României. La București, primarul general Gabriela Firea face ce ar trebui să facă guvernul în toată țara: testează gratuit categoriile de cetăţeni expuse îmbolnăvirii.

22 iunie

În vreme ce premierul și miniștrii cabinetului său încalcă toate regulile de protecție recomandate public cetățenilor, tot ei sunt cei care condamnă nerespectarea acestor reguli de către populație. Reprezentanții PNL uită că ei sunt cei care ar trebui să fie un exemplu. Mai mult, deciziile anunțate public se bat cap în cap. Pe de-o parte amenință cu revenirea stării de urgență, pe de altă parte anunță declanșarea organizării alegerilor locale. Asta, în timp ce în restul Europei relaxarea restricțiilor și reluarea activității economice constituie preocupări esențiale. În România, pentru că nu au niciun plan economic, nicio măsură concretă pentru protejarea nivelului de trai al românilor și nici perspectivă pentru viitor, PNL se joacă cu frica românilor. Restricțiile și revenirea pandemiei sunt marota deciziilor guvernamentale și teme predilecte de manipulare publică. PSD cere guvernării Iohannis-Orban să spună adevărul și să răspundă neîntârziat la întrebările esențiale despre epidemia COVID.

O nouă manipulare liberală este desființată, că mari spitale din București ar fi sufocate și nu mai au locuri din cauza bolnavilor COVID. În realitate, datele oficiale ale ASSMB arată că la Victor Babeș cel puțin o treime dintre paturi continuă să fie goale, iar la Colentina nu s-a atins nici 10% din capacitate.

În plină stare de alertă, Rareș Bogdan a făcut petrecere cu 100 de persoane. Odată-n plus se vede că pentru PNL există două Românii – una a celor mulți obligați să respecte legea și alta a lor, a șmecherilor liberali de la putere care-și permit orice, oricând, în disprețul regulilor și a legii. O Românie în care PNL și gașca lor sunt deasupra legii. Lipsa de credibilitate a Guvernului este cauza creșterii numărului de îmbolnăviri; românii nu mai au încredere în ce le spun guvernanții. Chiar conducerea PNL subminează și încalcă toate regulile de protecție pe care le recomandă cetățenilor.

Orban a anunţat că va ataca la CCR legea care obligă guvernul să plătească alocaţiile mărite imediat după respingerea ordonanței guvernului care amâna aplicarea legii. Atitudinea guvernului este expresia unei sfidări josnice pentru că instrumentul contestaţiei este folosit în interes politic, în defavoarea copiilor şi părinţilor din întreaga ţară.

Moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Nelu Tătaru. Sănătatea reprezintă unul dintre domeniile în care guvernarea PNL a eșuat catastrofal, cu costuri și efecte grave asupra tuturor cetățenilor țării. Pentru toate minciunile și deciziile marcate de incompetență, și numirea unor chelneri sau patroni de pompe funebre la conducerea spitalelor în plină pandemie, PSD cere demiterea ministrului Nelu Tătaru.

24 iunie

În timp ce apropiații președintelui PNL Ludovic Orban cereau șpagă în afaceri cu măști de protecție & combinezoane cu UNIFARM, interlopii stăteau la masă cu prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Iar toate se întâmplă sub ochii îngăduitori ai președintelui Iohannis care a tolerat corupția din PNL și a susținut Guvernul PNL când certa președinții de CJ și directorii de spital că nu cumpără la suprapreț măștile contrafăcute livrate la UNIFARM de firma de casă a lui Orban.

După ce i-au folosit electoral, liberalii i-au abandonat pe românii din Diaspora! Ministrul Violeta Alexandru tace deşi presa vuieşte despre muncitorii români trimişi la muncă, în sclavie, în Germania. Nu există nici o anchetă importantă a ITM-urilor, aflate în subordinea ministrului Muncii, asupra firmelor care au intermediat muncitorii.

PNL a pierdut total controlul guvernării. Timp de două săptămâni de inundații grave, Guvernul Orban n-a avut nicio reacție. Este un sindrom al incompetenței: niciun sprijin pentru economie, ineficiență în gestionarea pandemiei, reacții slabe și întârziate în cazul inundațiilor.

26 iunie

Atacurile repetate ale liderilor liberali, în frunte cu Iohannis și Orban, asupra Curții Constituționale, Avocatului Poporului ori judecătorilor care nu dau soluții convenabile lor devoalează că PNL este inamicul, nu apărătorul democrației și al statului de drept, așa cum încearcă să mintă populația.

28 iunie

Iohannis şi Orban sunt obligaţi să răspundă întrebărilor legate de cazul UNIFARM! E revoltător să profiți de suferința oamenilor și de starea de urgență pentru a băga adânc mâinile în banii românilor, aşa cum s-a întâmplat la Unifarm. Iar în timpul ăsta guvernul PNL să invoce că nu mai are bani pentru creșterile legale de alocații și de pensii.

29 iunie

GCS a comunicat pe 27 iunie un număr de 325 de noi cazuri COVID la 1877 de noi teste și a menționat că ”raportarea este parțială, necuprinzând datele de la 12 laboratoare, dintre cele 112 care funcționează în prezent.” Câteva ore mai târziu GCS a anunțat că de fapt numărul testelor ar fi 12.236, NU 1877, dar a păstrat identic numărul noilor îmbolnăviri – 325! În mod absolut necredibil datele de la 12 laboratoare lipsă, din prima raportare, ar fi adus ÎN PLUS 10.359 de teste, dar zero îmbolnăviri!

În fapt guvernarea PNL a făcut din România singura țară din lume unde evoluția pandemiei este raportată către și comunicată public de un grup anonim. Prin urmare opinia publică nu știe pe cine să tragă la răspundere pentru minciuni ori prostii precum cea cu cifrele, pentru că nimeni nu știe oficial cine face parte din GCS.

Deși încearcă să arate cu degetul spre PSD pentru faptul că românii nu se mai conformează restricțiilor, singurii vinovați sunt exponenții de vârf ai PNL care au încălcat restricțiile pe care le-au instituit chiar ei! Aceste încălcări, ale lui Orban, Rareș Bogdan și Costel Alexe transmit mesajul că nu e nimic grav și că regulile sunt doar pentru cetățenii obișnuiți, nu și pentru șmecherii din PNL:

- Petrecerea de la Palatul Victoria cu whisky și trabucuri,

- onomastica lui Guran din luna mai,

- petrecerea lui Rareș Bogdan cu interlopi şi cu 100 de invitaţi din restaurantul deschis special la Cluj,

- ședința ministrului Costel Alexe, cu cei 100 de liberali înghesuiți fără măști în salonul unui alt restaurant de la Iași, sunt exemplele pe care le văd românii.

30 iunie

Guvernul PNL îi omoară cu zile pe bolnavii cronici. În baza protocoalelor şi a deciziilor luate de liberali, spitalele refuză să-i interneze şi să le ofere tratament bolnavilor non-COVID, în timp ce Orban şi ministrul Sănătăţii mint că unităţile medicale sunt deschise.

1 iulie

După 4 luni în care s-au chinuit să scrie pe hârtie un plan de relansare economică, guvernarea PNL face dovada unei crase superficialității – vine cu program copiat mai mult de 60% după programul de guvernare al PSD.

S-a împlinit o lună de la termenul la care Ministerul Sănătăţii trebuia să înceapă testarea naţională prin sondaj pentru a stabili rata de infectare în rândul populaţiei. Liberalii au mințit din nou.

2 iulie

Peste 600 de mii de oameni au rămas fără contracte de muncă în ultimele 3 luni. INS raportează cote istorice ale ratei șomajului care aruncă România înapoi în timp, pe vremea lui Boc-Băsescu. În vreme ce guvernarea Iohannis – Orban bâjbâie și produce doar utopii, în lumea reală se închid ori se reduce drastic activitatea fabricilor, iar angajații rămân pe drumuri.

Orban şi PNL îi scutesc de impozite pe operatorii de păcănele dar asistă impasibili la prăbușirea unor industrii întregi, în lipsa măsurilor de susţinere. Guvernul susţine că ajută economia dar, în realitate, își ajută doar prietenii și clienții politici. Guvernul ,,Păcănele” a introdus pe ascuns ultimele facilităţi pentru industria jocurilor de noroc, într-o ordonanţă care modifica legea energiei electrice și a gazelor naturale.

90% dintre măștile controlate de Protecția Consumatorului au abateri de la prevederile legale. În timp ce şmecherii şi-au umflat buzunarele, ceilalți suportă încă, din buzunarul lor, măştile de proastă calitate, vândute la suprapreţ de camarila lui Iohannis si Orban. Nici până la această oră guvernul PNL nu a început distribuția măștilor deși, prin lege, era obligatoriu s-o facă de acum 2 luni.

Presiunile lui Iohannis si Orban asupra statului de drept au intrat în atenţia organismelor europene. Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI), a fost sesizată că preşedintele Iohannis şi guvernul său au formulat atacuri politice inacceptabile, în plan democratic, la adresa Parlamentului, a Curţii Constituţionale şi a Avocatului Poporului.

7 iulie

Guvernul PNL a început o acțiune disperată de acoperire a urmelor jafului de la Unifarm din perioada pandemiei. Penelistul instalat în fruntea Unifarm după demararea anchetei DNA privind șpaga cerută de fostul director, refuză să facă publice contractele de achiziții publice, invocând, în mod abuziv, secretul comercial. Deși spune că toată activitatea sa a fost în lumina publică, premierul Orban nu a răspuns la întrebarea cheie dacă a vorbit în pandemie cu omul său de încredere care a propus șpaga la UNIFARM.

Propunerea de lege privind carantina și izolarea făcută de guvernul Orban este un monstru legislativ! Societatea civilă prin vocea APADOR-CH arată că Guvernul Orban instituie arbitrariul, favorizează abuzul de sorginte totalitară, și instituie restricții anticonstituționale pentru oricine și orice, fără nici o limită definită de timp. PSD va ține cont de semnalele societății civile în amendarea proiectului de lege de la Guvern!

8 iulie

Primarul General Gabriela Firea demonstrează că Guvernul manipulează datele despre pandemie. În București sunt mult mai multe paturi libere în spitalele COVID ori la ATI decât susțin panicard reprezentanți ai guvernului liberal. PNL continuă să mențină deliberat monopolul informației și să expună cu premeditare doar acele date, adesea trunchiate ori deformate, care-i servesc interesul electoral-politic.

Împrumuturile guvernului Orban au depășit 100 de miliarde de lei, dublu față de cât a împrumutat PSD în ultimul an de guvernare. Fiecărui român, de la cel mai mic copil până la cel mai vârstnic cetățean, PNL i-a pus în cârcă încă 1000 de euro, suplimentar, în doar 8 luni de guvernare și dratimatic este că această povară nu aduce dezvoltare și bunăstare, ci dimpotrivă criză și sărăcie.

9 iulie

Iohannis acuză populația, autoritățile locale, oamenii politici, Parlamentul pentru creșterea cazurilor pozitive de noul coronavirus. Vinovați sunt cetățenii pentru că nu ar respecta regulile și pentru că merg în vacanță. Vinovați sunt politicienii care exploatează electoral tema. Vinovat e Parlamentul care corectează abuzurile Guvernului Său. Dar nu are nicio problemă cu Orban, Rareș Bogdan și ceilalți lideri PNL care au încălcat în văzul lumii regulile. Nu are nicio problemă că lumea nu mai poate lua în serios restricțiile, dacă nu le respectă nici măcar cei care le-au stabilit. Nu are nicio problemă cu faptul că nicio promisiune a Guvernului PNL nu a fost respectată (nu măști pentru populație, ci doar șpăgi pentru ei, nu măsuri economice concrete, ci doar împrumuturi enorme).

Când PSD cerea guvernului să ia măsuri urgente pentru agricultură în contextul pandemiei și al secetei severe, Guvernul PNL a acuzat că PSD alarmează degeaba populația. Acum INS anunță o explozie a prețurilor în septembrie, când practic vom trece din starea de alertă în starea de austeritate. Dacă ar fi ținut cont de propunerile PSD nu am fi ajuns în situația asta. Cei mai afectați vor fi cei cu venituri mici.

10 iulie

Legea carantinei. Dezbaterea legii nu s-a încheiat. S-au făcut multe modificări la Cameră, dar mai sunt încă multe alte amendamente de făcut, pentru că proiectul trimis de guvern a fost foarte prost. Este o rușine de lege care trebuie modificată substanțial. Este a treia oară când Guvernul Orban procedează așa, trimițând târziu Parlamentului o lege proastă. Sancțiunile nu au fost incluse în lege la Cameră pentru că trebuie consultați și magistrații. La dezbaterea proiectului au fost invitate atât Ministerul Justiției, CSM, cât și ONG-urile care apără drepturile cetățenești și ale pacienților. Se va dezbate în Comisie atât cât va fi necesar pentru a avea o lege aplicabilă, care să protejeze sănătatea românilor, dar să și garanteze respectarea drepturilor și libertăților cetățenești ale acestora.

15 iulie

Legea Carantinei și Izolării. Așa cum a promis, PSD repară în Senat toate abuzurile PNL privind Legea carantinei.

16 iulie

Legea carantinei. PSD a înlăturat abuzurile din legea trimisă, cu mare întârziere de către Guvernul PNL. Dintr-o lege proastă, cu instrumente opresive puse la dispoziția autorităților, PSD a realizat o lege care pune accentul pe protejarea drepturilor cetățenești în egală măsură cu protejarea sănătății publice. În timp ce guvernul a vrut să sporească puterea statului, PSD a urmărit apărarea drepturilor cetățenești, pentru prevenirea abuzurilor unei puteri discreționare.

Nici după 4 luni de pandemie guvernarea Iohannis-Orban nu e capabilă să facă și să aplice un program coerent de măsuri pentru relansarea economică.”.