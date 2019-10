PSD nu exclude anticipatele / SURSE

Social-democratii iau în calcul scenariul alegerilor anticipate, daca pica Guvernul si nu se face o majoritate pentru un nou cabinet, au zis surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, s-ar putea organiza alegeri parlamentare anticipate la 4-5 luni dupa alegerile prezidentiale. Un avantaj pentru PSD in cazul anticipatelor este ca va opri avantul Pro Romania: social-democratii spun ca daca s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate inainte de alegerile locale, partidul lui Victor Ponta nu va obtine parlamentarii pe care ii are in prezent.

Daca Parlamentul respinge doua propuneri de premier, Președintele poate să dizolve Parlamentul, procedura urmată de organizarea de noi alegeri parlamentare anticipate. Alegerile parlamentare la termen vor avea loc in decembrie 2020.

