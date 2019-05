PSD pregătește cel mai mare miting al anului: 800 de autocare vor ajunge la Iași

Deputatul Costel Alexe, preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că PSD va aduce la mitingul de joi de la Iaşi oameni din toate judeţele Moldovei, cu peste 800 de autocare şi microbuze, în condiţiile în care în această regiune nu există infrastructură şi guvernanţii ultimilor ani nu şi-au respectat promisiunile în acest sens.

Liderul PNL Iaşi a criticat faptul că de la an la an în Moldova creşte rata accidentelor grave şi, implicit, numărul morţilor şi răniţilor. Conform declaraţiilor sale, zona de est a României este cea mai periculoasă regiune a Uniunii Europene din punct de vedere al siguranţei rutiere, iar această situaţie este mult mai gravă decât în vestul ţării sau în zonele în care infrastructura rutieră este modernizată, informează agerpres.ro.

"Viaţa participanţilor la trafic este pusă în primejdie de starea proastă a drumurilor şi infrastructura rutieră subdimensionată, incapabilă să preia în siguranţă volumul traficului rutier. De prea mult timp Moldova aşteaptă să fie tratată cu demnitate şi respect în timp ce tot mai multe familii sunt distruse în accidentele rutiere de pe drumurile Moldovei: peste 2.000 de oameni au murit şi au fost grav răniţi peste 9.200 de oameni în cele 9.700 de accidente grave înregistrate de Ministerul de Interne. Practic, putem spune că în ultimii ani o comună a dispărut de pe hartă", a declarat deputatul Costel Alexe.

El s-a referit şi la faptul că alocările financiare din ultimii ani pentru drumurile din judeţele Moldovei sunt foarte reduse.

"Preocupaţi de organizarea unui miting regional de 40.000 de oameni, PSD uită că an de an le-a refuzat celor 5 milioane de locuitori din judeţele Moldovei dreptul la un trai mai bun, dreptul constituţional de a fi trataţi cu demnitate şi respect. Cifrele din mandatele guvernării PSD sunt elocvente, atât la alocările financiare cât şi la statistica accidentelor rutiere, iar dacă suprapunem cele două documente putem vedea exact care este impactul promisiunilor neonorate. Nici o capitală de judeţ din Moldova nu are o centură ocolitoare finalizată, fie ea şi degradată, care să preia traficul de tranzit şi cel de mare tonaj, surse de poluare, ambuteiaje şi accidente rutiere. Drumurile de mare viteză care să conecteze judeţele noastre sau să lege regiunea de vestul Europei şi de celelalte regiuni rămân un vis frumos pentru următorii 5-10 ani, dar aceste aspecte nu i-au împiedicat pe social democraţi să forţeze oamenii să vină la Iaşi cu peste 800 de autocare şi microbuze, doar pentru a-i face pe plac dictatorului Liviu Dragnea. Pe 9 mai PSD-ul le va arăta literalmente propriilor oameni dovada minciunii şi promisiunilor deşănţate lansate în ultimele campanii electorale", a mai afirmat preşedintele PNL Iaşi.

