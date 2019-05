Radu Tudor, atac EXPLOZIV la 'politicienii mincinoși care manipulează'

Jurnalistul Radu Tudor arată că este un român pro european, ceea ce îl deosebește de politicienii mincinoși, care îi manipulează pe cei săraci cu duhul. El arată că orice politician anti-european este defazat din punct de vedere istoric și geografic.

”Sunt un roman pro european. Spre deosebire de unii politicienii mincinosi, ce manipuleaza pe cei saraci cu duhul in sens anti-european, patriotismul meu e decent. Lupt zi de zi pentru aparare, sanatate, agricultura, patrimoniu. Si altele. O fac din convingere, fara sa-mi doresc manipulari populiste pentru voturi. Occidentalii suntem noi, de la Atlantic la Marea Neagra, de cand e istoria. Asa am invatat la scoala, in liceu, la facultate. Cele peste 20 de emisiuni realizate cu regretatul istoric Dinu C. Giurescu mi-au intarit reperele istorice ale apartenentei noastre europene.

Cine se declara altceva, ori e analfabet dpdv istoric ori asiatic, deci geografic si mental ne-european.”, scrie Radu Tudor.