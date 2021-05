Raed Arafat: Ajutorul MApN în gestionarea pandemiei de COVID-19 a fost unul esenţial pentru România

Ajutorul Ministerului Apărării Naţionale în gestionarea pandemiei de COVID-19 a fost unul esenţial pentru România, a declarat, miercuri, secretarul de stat în MAI Raed Arafat.

"Pot să spun că sunt foarte multe situaţii, nu doar pandemia, în care nu ne-am fi descurcat dacă nu aveam şi colegii de la Ministerul Apărării alături de noi. A depins foarte mult modul în care am reacţionat noi ca să fim în situaţia în care ne aflăm astăzi. România n-a suferit la nivelul la care au suferit alte ţări. Am suferit mult din cauza acestui virus şi am avut foarte multe pierderi de vieţi omeneşti, totuşi am reuşit să controlăm situaţia într-o limită, fără să luăm măsuri drastice de lungă durată", a afirmat Arafat, în cadrul unui seminar online pe tema activităţilor desfăşurate de Ministerul Apărării Naţionale pentru limitarea şi prevenirea răspândirii SARS-CoV-2.

El a precizat că de la început, după starea de urgenţă, starea de alertă a permis instituirea unui mecanism prin incidenţe, prin care să fie gestionată situaţia mai mult local şi zonal decât să fie luate măsuri naţionale, unitare, care să aibă impact şi în zonele mai puţin afectate.

"Ministerul Apărării de la prima zi a fost aproape de noi. MApN pentru noi a fost soluţia optimă pentru a rezolva lipsa materialelor şi echipamentelor pentru personalul medical. Noi am avut o rezervă din perioada în care ne-am pregătit pentru Ebola. Faptul că ne-am pregătit în 2015, ne-a permis să putem să asigurăm anumite materiale personalului sanitar până aducem ce ne trebuie din afara României", a adăugat Arafat.

El a mai vorbit şi despre rolul pe care MApN îl are în coordonarea vaccinării la nivel naţional.

"Rolul de coordonare a vaccinării pe care şi-l asumă Ministerul Apărării a demonstrat că o coordonare real centralizată, naţională, foarte bine pusă la punct, poate să aibă mult mai mult succes decât să avem lucrurile descentralizate, cum avem în alte ţări. A fost o abordare naţională foarte importantă, care a făcut să ajungem astăzi să spunem că avem deja 4 milioane de persoane care au primit vaccinarea - prima doză sau ambele doze şi este un lucru foarte important pentru România", a subliniat secretarul de stat.

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a spus la rândul său că, încă de la început, a existat un apel către toate instituţiile, către toate organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale şi, mai ales, către toţi cetăţenii pentru a putea fi câştigată "bătălia" cu pandemia de COVID-19.

"Până în acest moment, tot ceea ce s-a derulat în aproape un an şi jumătate poate să constituie pentru noi o speranţă că suntem aproape să câştigăm o bătălie (...), rezultatele acestei bătălii a început să dea roade pozitive şi sunt convins că domnul secretar de stat Arafat are date tehnice mult mai concludente decât ale noastre în ceea ce priveşte efectul măsurilor luate la nivel guvernamental", a declarat Ciucă.

El a vorbit despre implicarea ministerului pe care îl conduce la activităţile de combatere a pandemiei, prin diverse mijloace.

"Am participat cu forţe şi mijloace la misiuni de fluidizare a traficului şi de triaj epidemiologic în punctele de trecere a frontierei de la graniţele de sud, vest şi nord-vest ale României şi am acţionat împreună cu angajaţii MAI pentru întărirea controlului în trafic şi impunerea măsurilor de carantinare", a spus Nicolae Ciucă.

De asemenea, Forţele Aeriene Române au executat zboruri pentru repatrierea unor persoane din zone ale globului afectate de pandemia de COVID-19 şi pentru transportul unor persoane infectate cu SARS-CoV-2 între spitale din diferite oraşe ale ţării.

Ministrul Apărării a adăugat că au fost transportate materiale medicale şi ajutoare umanitare în cadrul mecanismului de protecţie civilă a Uniunii Europene cu ajutorul aeronavelor militare.

"Doresc să subliniez că, în acest moment, faptul că acest 10% din persoanele vaccinate în România reprezintă o cifră considerabilă, am discutat şi vom continua să identificăm soluţii astfel încât să satisfacem încrederea populaţiei pentru a se vaccina în centrele organizate la nivelul MApN", a susţinut Ciucă, conform agerpres.