Raed Arafat: Sunt cazuri COVID care nu se raportează. Le știm!

Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raportează, iar autoritățile cunosc acest lucru, spune, vineri, șeful DSU, Raed Arafat. Acesta spune că situația este „încă” sub control.

Arafat a spus că mulți dintre cei care ies pozitivi în urma testării cu teste antigen rămân acasă și nu raportează. „Sunt cazuri care nu se raportează. Asta știm, pentru că sunt unii care fac teste antigen, teste rapide acasă și sunt pozitive și rămân acasă. Cum aveam înainte pe cei care aveau simptome ușoare și nu mergeau să se testeze, refuzau să se testeze. Acum se testează acasă și rămân acasă, în cazul fericit. Unii dintre ei poate nu respectă regulile și nu rămân acasă. Cu testele PCR suntem pe la 30.000 dacă nu greșesc, pe zi, la care se adaugă câteva mii de teste antigenice rapide. Rata de pozitivare am văzut că este totuși menținută la un nivel mai mic decât înainte”, a spus șeful DSU.

Raed Arafat spune că indicatorii după care se ghidează sunt „foarte buni” pentru a urmări situația în țară.

Potrivit dr. Arafat, ocuparea paturilor de ATI a rămas pe un platou și are chiar o scădere. „Scăderea este lentă, mică, dar arată că situația este sub control. Astăzi suntem sunt 1.000 de paturi în ATI. Locurile de internare pe cazurile intermediare în spitale sunt în relativă scădere”, a mai spus șeful DSU. Acesta a precizat că situația „este, încă, sub control” în România și acest lucru poate rămâne cel puțin la fel dacă fiecare dintre cetățeni va respecta măsurile legale.