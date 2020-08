Raed Arafat vorbește despre cel mai NEGRU scenariu: putem ajunge să fim nevoiți să alegem cine primește ventilator

Șeful DSU, Raed Arafat, susține că în condițiile în care crește numărul de cazuri de pacienți la ATI și se vor ocupa toate locurile disponibile, atunci medicii se vor găsi în situația de a alege cine primește un ventilator și cine nu.

”De ce ne e teamă nouă? Totuși, există limite ale sistemului. Limitele acestea, indiferent cât vrei să crești capacitatea sistemului, sunt anumite componente ale lui pe care n-ai cum să le dublezi sau să le triplezi. Poți să crești numărul paturilor, poți să crești orice, dar nu poți crește numărul personalului. Da, putem să apelăm la un sprijin dacă alții sunt mai puțin afectați decât noi, dar asta e o chestie pe o perioadă limitată.

Speranța noastră este să nu ajungem să ducem sistemul la un stres maxim și să păstrăm sistemul, totuși, cât mai posibil cu capacități de rezervă rămase și posibile să fie folosite. Dacă ajung să am toate paturile de terapie intensivă ocupate, vom ajunge la poveștile adevărate pe care le-am auzit din alte părți, în care ai doi bolnavi pe un ventilator sau să alegi între un bolnav și altul pe cine intubezi, pe cine ventilezi. Noi nu vrem să ajungem la asta”, a declarat șeful DSU, miercuri seara, la un post TV.

„A fost un efort major făcut la nivelul Ministerului Sănătății, DSU. Am lucrat intens împreună, ca să creștem numărul paturilor de terapie intensivă. Am reușit la București. S-a intervenit de la nivel de premier chiar și s-a monitorizat situația. La București am crescut prin activarea secției modulare de la Elias, implicarea Spitalului Ilfov cu vreo 15 paturi de terapie intensivă, suplimentara Ministerului Apărării – aici a venit cu o suplimentare de șapte paturi la ROL 2 peste cele 16 pe care le avea. La Cluj, la Mureș câte 20, 20 și ceva de paturi în plus de terapie intensivă. Deci toate acestea au venit tocmai ca să putem absorbi și au fost de bun augur. De ce? Pentru că am putut să le folosim. Noi am transferat pacienți cu elicopterele de la sud, în Ardeal, la Mureș, la Cluj, chiar la Timișoara, în alte părți. Noi am făcut o echilibristică între zona foarte afectată și zonele care la momentul acesta sunt mai puțin afectate, tocmai ca să dăm fiecărui pacient șansa să fie tratat corect într-un pat de terapie intensivă”, a mai spus Raed Arafat.