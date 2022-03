Rămășițele unei rachete rusești au lovit un bloc din Kiev: cel puțin un mort și mai mulți răniți/ Video

Cel puţin o persoană a fost ucisă şi trei rănite după ce rămăşiţele unei rachete doborâte au lovit o clădire rezidenţială din capitala Ucrainei, Kiev, a anunţat serviciul de urgenţă al Ucrainei, potrivit BBC.

Clădirea a fost lovită joi dimineaţă la ora locală 5:02 AM (3:02 GMT) în districtul Darnytskyi al capitalei, informează News.ro.

Oamenii au fost evacuaţi de la etajele unsprezece în sus, iar operaţiuni de salvare sunt efectuate pentru demontarea structurilor şi căutarea celor prinşi sub dărâmături, a informat SES.

