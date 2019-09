Rapperul Post Malone s-a menţinut pe primul loc în Billboard 200; The Lumineers şi Korn au debutat în top 10

Rapperul Post Malone şi albumul „Hollywood’s Bleeding” s-au menţinut pe primul loc în Billboard 200, unde The Lumineers şi Korn au debutat în top 10, scrie news.ro.

„Hollywood’s Bleeding” a fost vândut în a doua săptămână de la lansare, încheiată pe 19 septembrie, în 198.000 de unităţi, potrivit cifrelor Nielsen Music.

Pe locul al doilea în clasamentul american al albumelor a debutat grupul folk rock The Lumineers, cu „III”, care a fost vândut în 86.000 de unităţi. Cel de-al treilea album de studio al trupei este şi al treilea pentru care locul secund în Billboard 200 e cea mai înaltă poziţie pe care s-a clasat. Înaintea lui au fost „Cleopatra” (2016) şi albumul omonim, lansat în 2013.

„Lover” al lui Taylor Swift a coborât, după a patra săptămână de top, o poziţie, până pe locul al treilea, cu 79.000 de unităţi vândute.

Rapperul Young Thug şi „So Much Fun” s-au menţinut pe locul al patrulea, cu 49.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la lansare, în timp ce Lil Tecca şi „We Love You Tecca” şi-au păstrat poziţia, a cincea, cu 44.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la debut.

Citește și: Justiția europeană a decis: 'Dreptul la uitare' al navigatorilor europeni pe Internet NU se aplică în întreaga lume

Lizzo şi „Cuz I Love You” s-au menţinut pe locul al şaselea, cu 36.000 de unităţi vândute în a 22-a săptămână de la debut, iar Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au urcat un loc, până pe şapte, cu 35.000 de unităţi vândute în a 25-a săptămână de la lansare.

Trupa nu metal Korn a înregistrat acum a 14-a prezenţă în top 10 al Billboard 200. Albumul „The Nothing” a debutat pe locul al optulea, cu 33.000 de unităţi vândute. Astfel, grupul egalează Van Halen ca a cincea trupă rock cu cele mai multe albume în top 10. Înaintea lor se află: The Rolling Stones, cu 37, The Beatles, cu 32, Dave Matthews Band, cu 16 şi Santana, cu 16.

Chris Brown s-a clasat pe locul al nouălea în Billboard 200, în urcare două poziţii, cu albumul „Indigo”, vândut în 33.000 de unităţi în a 12-a săptămână de la lansare. Lil Nas X şi EP-ul „7” au urcat şapte poziţii, până pe zece, cu 30.000 de unităţi vândute în a 13-a săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).