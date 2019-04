Rareş Bogdan, despre scenariul sumbru de după plecarea lui Toader: 'Este opţiunea nucleară pe care PSD ar activa-o pentru România'

Rău cu Toader, dar mai rău fără el, acesta este mesajul pe care l-a transmis candidatul PNL la europarlamentare Rareş Bogdan, în direct la Digi 24. Deşi a susţinut că ministrul Justiţiei trebuie neapărat să plece, Rareş Bogdan a recunoscut că există un scenariu sumbru care se poate ţese în spatele plecării lui Toader: interimatul. Rareş Bogdan a mai afirmat că orice interimar la Justiţie ar putea semna Ordonanţa de modificare a Codurilor lucru care ar însemna un dezastru pentru România.

''Momentul acela este opţiunea nucleară pe care PSD ar activa-o pentru România. Am văzut reacţiile de la Bruxelles, am văzut reacţiile comisiilor, am văzut reacţiile a 12 ambasadori, extrem de clare, extrem de ferme. Am văzut reacţialui Weber, liderul popularilor, am văzut reacţia lui Frans Timmermans, am văzut reacţia SUA, dacă PSD va trece la a promova ordonanţa, în sensul dorit de Liviu Dragnea, sau enunţat astăzi de Mitralieră, de Cătălin Rădulescu, PSD va fi zdrobit în alegeri, va fi pur şi simplu exclus de pe scenă. Dar eu cred că nu vor da Ordonanţa pentru că nu are cine să iniţieze Ordonanţa, pentru că nu poate să o iniţieze Carmen Dan pentru că nu e legal. Şi nu cred că vor găsi unul dintre cei patru secretari de stat din Ministerul Justiţiei care să iniţieze aşa ceva, pentru că în momentul respectiv doamna Dăncilă, secretarul de stat care iniţiază aşa ceva ministrul Justiţiei vor fi pur şi simplu ţintuiţi, deci pentru ei s-a încheiat nu doar gariera politică, s-a încheiat pur şi simplu drumul în România, Nu poţi să faci asa ceva'', a declarat Rareş Bogdan.