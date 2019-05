Răsturnare de situaţie în dosarul Hrebenciuc-Chiuariu: Procurorul general vrea să blocheze decizia SIIJ de retragere a apelului

După ce Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie a decis să retragă apelul DNA în dosarul Hrebenciuc-Chiuariu, procurorul de şedinţă de la ÎCCJ a cerut judecătorilor să amâne o decizie, până la finalizarea unui control al procurorului general cu privire la această chestiune.

Procurorul de şedinţă susţine că Bogdan Licu, procurorul general interimar, face o verificare de control ierarhic privind această situație și cere să se aștepte rezultatul verificărilor interne. Procurorul susține că șeful SIIJ este sub control ierarhic al procurorului general, potrivit deciziei CCR prin care s-a constatat constituționalitatea secției speciale.

"Vă solicit să amânati orice discuție de retragere a apelului DNA pentru următoarele considerente: procurorul-șef al SIIJ este un procuror care își exercită atribuțiile în cadrul Ministerului Public. Există deja în acest sens o jurisprudență a CCR. Decizia 33/2018 a CCR de constituționalitate a SIIJ arată că e constituționalitate dacă e o secție în subordinea procurorului general. Așa cum am arătat, deciziile Curții sunt obligatorii, procurorul-șef SIIJ e și el subordonat procurorului general . Niciunul dintre procurori nu se află sub control ierarhic al șefului SIIJ. Decizia este luată de șeful SIIJ, iar controlul ierarhic e exercitat de procurorul general al României. Procurorul general ia decizii motivat, acest control nu a fost finalizat de procurorul general al României. Procurorul general urmează să ia o decizie. Cererea e să nu luați o decizie privind apelul declarat pentru că această decizie e supusă controlul ierarhic al procurorului general al României și acest control e în curs de exercitare și nu a fost exercitat . Vreme de două luni și jumătate nu s-a răspuns la adresa instanței, ci vineri după program. Eu am luat cunoștință astăzi", a afirmat procurorul de şedinţă.

CITEȘTE ȘI: Stresul ne îmbolnăvește subit. Profesorul Dumitru Constantin Dulcan ne arată cum ne putem apăra

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie a transmis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie că retrage apelul declarat de DNA Braşov în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri, în care fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, iar fostul ministru al Justiţiei Tudor Chiuariu a fost achitat.

Competenţa în acest dosar s-a mutat de la DNA la SIIJ pentru că una dintre persoaanele inculpate este judecătoarea Anca Roxana Adam, de la Tribunalul Braşov. Aceasta a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la cumpărare de influenţă. Potrivit unor surse judiciare, apelul DNA se baza doar pe argumente de oportunitate, nu de legalitate.

Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, pe 9 mai 2018, de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la doi ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri.

Andrei Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hrebenciuc, a fost condamnat de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru infracţiunea de complicitate la trafic de influenţă. Instanţa supremă a decis, totodată, să îl achite pe Andrei Hrebenciuc pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional, să schimbe încadrarea juridică la acesta din spălare de bani în instigare la spălare de bani şi, totodată, să-l achite pentru infracţiunea de instogare la spălare de bani.

Gheorghe Paltin Sturdza, beneficiarul a peste 43.000 de hectare de pădure din judeţul Bacău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare, în timp ce fostul ministru al Justiţiei, Tudor Chiuariu, a fost achitat pentru infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, trafic de influenţă, spălare a banilor.

Judecător Lorand Andras Ordog, de la Tribunalul Covasna, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, Dan Costin Bengescu a fost condamnat la 2 ani şi luni pentru trafic de influenţă, Iosif Kadas a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru cumpărare de influenţă, iar Sorin Ion Iacob, la 2 ani şi 6 luni de închisoare, tot pentru cumpărare de influenţă.

În acelaşi dosar, fostul deputat Ioan Adam, acuzat de instigare la abuz în serviciu, constituirea unui grup infracţional organizat, cumpărare de influenţă, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare.

Gabriela Sturdza a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la cumpărare de influenţă, judecătoarea Anca Roxana Adam, de la Tribunalul Braşov, a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la cumpărare de influenţă.

Fostul şef Romsilva, Adam Crăciunescu, a fost achitat pentru infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat şi abuz în serviciu.

Şi Iulian Burlan, Ioan Gheorghe Varga, Daniel Constantin Călugăr, Ioan Mătăşel au fost achitaţi.

CITESTE SI: Cercetătorii americani relansează o temă controversată: Legătura dintre consumul de ouă şi riscul bolilor de inimă .