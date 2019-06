Reacția ministrului Muncii la atacul lui Ludovic Orban, care vrea impozitarea IT-iștilor: 'Când spuneam că sunt porniți pe tăieri...'

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a reacționat și el pe Facebook la declarația făcută de șeful PNL, Ludovic Orban, care s-a arătat revoltat că IT-iștii nu plătesc impozite.

"Când spuneam că sunt porniți pe tăieri de venituri și taxare suplimentară....

Prima categorie...vor urma și altele?

Eu zic ca DA.

Offf..cum era cândva?..dreptate și adevăr?

ULTIMA ORĂ Ludovic Orban anunță prima LOVITURĂ: 'Nu mi se pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit, câștigă cel mai bine'", a spius ministrul.

Citește și: George Soros dă lovitura în România! Pe ce companie gigant a pus ochii miliardarul

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la Mediaş că nu i se pare normal ca angajaţii din domeniul IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. “Eu am să vă spun o chestie, apropo de IT-işti. Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România", a declarat Orban, conform presei locale. El a susţinut că a fost o perioadă în care oamenii erau stimulaţi să se ducă spre zona de IT, iar acum nu i se pare normal.