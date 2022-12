Reacția Kievului după ce după ce Macron a declarat că Ucraina nu are şanse să adere la NATO: Nu-i ascultați pe cei care vorbesc despre imposibilitatea aderării

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că după ce va depăși agresiunea rusă, Ucraina va deveni stat membru al NATO în condiții fundamental diferite decât s-ar fi putut întâmpla între 2008 și 2022, când Kievului i s-a interzis intrarea din cauza intimidărilor venite de la Kremlin, notează Rador.

Potrivit publicaţiei Korespondent, Kuleba a făcut declaraţia respectivă vineri, la Conferința ambasadorilor Ucrainei. Şeful diplomaţiei ucrainene a amintit că înainte de invazia rusă la scară largă, Ucraina avea nevoie să se alăture NATO tocmai pentru ca Rusia să nu atace. "Însă Moscova i-a intimidat pe aliați și ni s-a refuzat protecția" - a subliniat Dmitro Kuleba. Ministrul a indicat că acum situația este diferită. "Ca urmare a sprijinului puternic al aceloraşi aliați, însă acum armata noastră este cea care bate agresorul. După ce vom depăși amenințarea rusă, nu numai pentru noi înșine, ci și pentru spațiul euroatlantic, vom deveni membri ai securității colective" - a adăugat ministrul de externe de la Kiev. Kuleba a subliniat că Ucraina nu va mai fi "o rudă săracă" ascunsă sub aripa Articolului 5 al NATO. "Ucraina este deja o putere militară puternică ce schimbă fundamental echilibrul militar în regiune și acționează ca un donator de securitate pentru NATO. Și nu-i ascultați pe cei care vorbesc despre imposibilitatea aderării Ucrainei la NATO. Am trecut deja prin asta. Dacă ne facem treaba bine, mâine vor cânta osanale Ucrainei euroatlantice" - a declarat Dmitro Kuleba. Amintim că zilele trecute, președintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat că nu crede că Ucraina are șanse să adere la NATO. Potrivit lui Macron, o astfel de decizie (aderarea Ucrainei la NATO, n.r.) ar fi percepută de Rusia ca fiind "ceva conflictual".