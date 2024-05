Regele Charles marchează fără fast un an de la încoronarea sa- Nu se ştie încă dacă se va întâlni cu fiul său Harry, care vine la Londra pentru Jocurile Invictu

Tabloidul britanic a aflat că Majestatea Sa doreşte să marcheze această zi "după modelul mamei sale", fără prea multă agitaţie, deoarece ascensiunea sa este atât de intrinsec legată de trista pierdere a Reginei Elizabeth.

De asemenea, încă nu se ştie dacă se va întâlni cu fiul său cel mic, prinţul Harry, acesta fiind aşteptat să vină din SUA la Londra în această săptămână pentru Jocurile Invictus pe care le patronează.

Palatul Buckingham va marca aniversarea Încoronării Regelui pe reţelele de social media, în timp ce la Londra vor avea loc ceremonii militare. Trupa Regală de Artilerie Călare a Regelui va efectua o salvă regală cu 41 de tunuri şi 71 de cai, care vor trage şase tunuri de câmp din epoca Primului Război Mondial. La Turnul Londrei, regimentul Honourable Artillery Company va trage o salvă regală cu 62 de tunuri. Alte omagii vor avea loc la Edinburgh, Cardiff, York şi Hillsborough, în Irlanda de Nord.

Dar nu vor fi prea multe "sărbători" în familie, în special din partea regelui însuşi, care se va bucura mai mult ca sigur de o cină privată.

Charles se întoarce luni la Londra, după ce a primit permisiunea medicilor de a avea din nou mai multe angajamente publice în timp ce îşi continuă tratamentul împotriva cancerului. În weekend, presa a scris că prinţul William ar fi îngrijorat de faptul că tatăl său îşi asumă prea multe sarcini.

La rândul său, prinţul Harry va zbura probabil luni spre capitala britnică, înainte de o slujbă la Catedrala St Paul, miercuri după-amiază, pentru a marca cea de-a zecea aniversare a Jocurilor Invictus, dar încă nu se ştie dacă se va întâlni din nou cu tatăl său, deocamdată nefiind trecut nimic în acest sens în agenda oficială. Palatul Buckingham a refuzat în repetate rânduri să comenteze, hotărât să nu inflameze discursul public în jurul acestui subiect. Când, la începutul acestui an, Regele Charles a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer, prinţul Harry a venit din Statele Unite la Londra şi s-a întâlnit pentru nici o oră cu tatăl său, după care s-a întors a doua zi în SUA. Harry a declarat ulterior pentru emisiunea Good Morning America că speră ca boala tatălui său să poată "reunifica" familia.

Ce se ştie este însă că pe rege îl aşteaptă o săptămână extrem de încărcată, notează The Daily Mail. Miercuri dimineaţă are întâlniri oficiale, urmate de aşteptata sa apariţie la prima petrecere în grădină a sezonului de la Palatul Buckingham. Imediat după aceea se va întâlni cu prim-ministrul Rishi Sunak şi va ţine şedinţa săptămânală a Consiliului Privat. The Daily Mail a aflat, de asemenea, că regele are un angajament public încă neanunţat, pentru joi, după care se va retrage, cel mai probabil la Windsor, pentru a-şi continua recuperarea.

Este posibil ca o întâlnire cu fiul său cel mic să fie totuşi programată, în special dacă Harry va cere personal să se întâlnească cu tatăl său, însă orice caz, orice astfel de întâlnire va fi de scurtă durată, punctează tabloidul britanic.

În ceea ce-l priveşte pe prinţul William, acesta nu intenţionează să se întâlnească cu fratele său. El se va afla la Windsor pentru o ceremonie de învestitură înainte de a pleca în West Country pentru mai multe îndatoriri oficiale. Cei doi fraţi au relaţii extrem de reci, mai ales după apariţia cărţii de memorii a lui Harry, Rezervă.

La rândul său, Regina Camilla nu a fost prezentă atunci când Harry s-a întâlnit cu regele ultima dată şi este puţin probabil ca ea să fie prin preajmă săptămâna aceasta.

Un sondaj Mail on Sunday a arătat că regele Charles se bucură de un vot de încredere majoritar, majoritatea britanicilor considerând că face o treabă bună. Sondajul, făcut pentru a marca prima aniversare a Încoronării sale, arată o creştere puternică a sprijinului pentru monarh în ultimele 12 luni. Aproximativ 60% dintre cei chestionaţi cred că Regatul Unit ar trebui să păstreze monarhia, doar 28% dintre ei preferând o republică.

UN AN TERIBIL PENTRU REGELE CHARLES

La 6 mai 2023, Anglia a sărbătorit urcarea pe tron a noului său rege. După o ceremonie somptuoasă în Westminster Abbey, regele Chales al III-lea, deja suveran oficial de şapte luni, a salutat poporul britanic de la balconul Palatului Buckingham, la braţul soţiei sale, regina Camilla.

La începutul lunii iunie, regele Charles a făcut prima sa vizită după Încoronare în România.

În septembrie, Franţa a găzduit prima vizită de stat a suveranului. El a fost primit la poalele Arcului de Triumf de Emmanuel Macron şi de soţia sa Brigitte Macron, iar seara a fost la un banchet în onoarea sa.

Luna noiembrie a fost plină de angajamente. Între o vizită de stat de patru zile în Kenya şi festivităţile prilejuite de împlinirea a 75 de ani, regele a participat la deschiderea anuală a Parlamentului britanic. "Prioritatea guvernului meu este de a lua deciziile dificile, dar necesare pe termen lung pentru a schimba această ţară", le-a spus el politicienilor, în timp ce în afara Parlamentului, opozanţii monarhiei îşi făceau auzite protestele.

2023 prefigura un început de domnie relativ senin. Dar 2024 a schimbat totul. La sfârşitul lunii ianuarie, regele a fost internat la spitalul Clinic of London pentru o operaţie de hiperplazie benignă de prostată. Trei zile mai târziu, zâmbind, Regele a părăsit clinica la braţul soţiei sale. Însă sentimentul de uşurare al britanicilor a fost de scurtă durată. O săptămână mai târziu, un comunicat de presă a anunţat că regele se confruntă cu o formă de cancer.

Forţat să renunţe la apariţiile sale publice, regele şi-a încheiat discret convalescenţa între Londra, Scoţia şi Windsor. La Windsor s-a întâlnit şi cu nora sa, Kate Middleton, înainte ca aceasta să dezvăluie public că şi ea are cancer. Cei doi fuseseră internaţi aproape concomitent la Clinic of London în ianuarie, iar Charles o vizitase în spital pe nora sa, în vârstă de 42 de ani, care fusese operată cu câteva zile înaintea lui.

Regina Camilla, un mare sprijin al regelui în privat, a fost un mare sprijin şi în public, călătorind în lung şi în lat prin Anglia pentru a-şi întâlni poporul.

Charles al III-lea, frustrat de faptul că îşi vede convalescenţa prelungindu-se, nu s-a putut abţine să rateze câteva evenimente importante. La sfârşitul lunii martie, de exemplu, el a prezidat procesiunea regală către Capela Saint George din Windsor pentru a participa la slujba de Paşte.

După o "perioadă de tratament şi recuperare", în timpul căreia poporul britanic i-a arătat simpatia, regele s-a întors la sfârşitul lunii aprilie. El şi-a reluat îndatoririle publice în compania Camilei, zâmbind şi vizibil în formă.

Pe 15 iunie, el este aşteptat să apară la balconul Buckingham Palace pentru ceremonia militară Trooping the Colour, care serveşte, de asemenea, la celebrarea zilei de naştere a suveranului. La sfârşitul lunii iunie, el îi va primi pe împăratul şi împărăteasa Japoniei. Vizita de stat a cuplului imperial ar fi trebuit să aibă loc în primăvara anului 2020, dar pandemia a forţat amânarea ei, scrie Paris Match.