Regizorul Joachim Trier stârneşte emoţiile criticii de la Festivalul de la Cannes cu filmul său 'Julie'

Cu filmul său "Julie" (The Worst Person in the World), regizorul norvegian i-a încântat vineri pe criticii de la Festivalul de la Cannes, schiţând un portret al tinerelor femei de azi, într-un rol i interpretat de o actriţă care până acum a avut puţine legături cu cinematografia, relatează AFP.

"S-a născut o stea", notează Peter Bradshaw de la The Guardian în critica sa, acordându-i filmului cinci stele, potrivit agerpres.ro.

Pentru prima oară într-un rol pe marile ecrane, actriţa Renate Reinsve, 33 de ani, o interpretează pe Julie care trece prin mai multe etape ale vieţii sale, întâi studentă, apoi angajată, mamă şi femeie îndrăgostită.

Dorinţa, fidelitatea, maternitatea, relaţiile cu părinţii şi diferenţele între generaţii... toate aceste necunoscute o îngrijorează pe Julie, într-un film care explorează şi marile teme de azi: rolul femeii în societate, ecologia şi invazia numerică.

Revista Variety este de părere că filmul, al cincilea al realizatorului în vârstă de 47 de ani, va deveni "un reper" pentru generaţia milenială, în timp ce ziarul Daily Telegraph l-a considerat pur şi simplu "minunat".

Revista cultură franceză Télérama, care a văzut în Julie "un simbol fremătând şi vulnerabil al generaţiei contemporane", a salutat "vivacitatea acestui portret, profunzimea dialogurilor şi fluiditatea punerii în scenă".

"Am pus mult din personalitatea sa personajului. A avut un mare impact asupra filmului", a declarat AFP Joachim Trier, referindu-se la actriţa Renate Reinsve, care obţine cu acest rol un "bilet" pentru câştigarea premiului pentru cea mai bună interpretare.

"Am scris rolul special pentru ea", a continuat regizorul, care a profitat şi de talentul de improvizaţie al tinerei actriţe.

La rândul său, Renate Reinsve a povestit despre "labirintul de îndoieli şi de indecizii pentru a putea surprinde în final înţelepciunea personajului său".

"Ca tânără crescută înainte de mişcarea #MeToo înţelegeam că te cizelezi în funcţie de părerile bărbaţilor", a mărturisit Renate. Ca şi ea, personajul său "îşi găseşte identitatea în ochii celorlalţi. Doar "atunci când te eliberezi poţi deveni tu însăţi şi mai puternică", a încheiat ea.