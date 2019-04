Regizorul Paul Schrader va dialoga online, în direct, cu publicul de la București

Regizorul şi scenaristul american Paul Schrader va dialoga online, în direct, cu publicul de la premiera lungmetrajului său „First Reformed”, cu Ethan Hawke în rol principal, în cadrul American Independent Film Festival, scrie news.ro.

Filmul, nominalizat anul acesta la categoria „cel mai bun scenariu original” a premiilor Oscar, considerat una dintre revelaţiile anului 2017, va fi prezentat în festival pe 13 aprilie, la Cinema Muzeul Ţăranului.

„First Reformed” este un film care explorează viaţa şi moartea prin prisma reverendului Toller a cărui credinţă e pusă la încercare de un cuplu cu o problemă conjugală extremă.

După proiecţie, cineastul va purta o discuţie prin Skype cu spectatorii.

Numele Paul Schrader este legat de „Taxi Driver” (1976), regizat de Martin Scorsese, pentru care a scris scenariul. Cu Scorsese a mai colaborat pentru „Raging Bull” (1980), „The Last Tempation of Christ” (1988) şi „Bringing Out the Dead” (1999). Schrader a lucrat şi cu Brian De Palma, pentru „Obsession” (1976), şi cu Peter Weir, pentru „The Mosquito Coast” (1986).

În domeniul criticii de film, a publicat volumul „Transcendental Style in Film. Ozu, Bresson, Dreyer” (1972). Ca regizor, a semnat filme precum „American Gigolo” (1980), „Cat People” (1982) şi „Mishima: A Life in Four Chapters” (1985).

American Independent Film Festival, care va avea loc în perioada 12 18 aprilie, la Cinema Pro şi Cinema Muzeul Ţăranului, va dona toate încasările din bilete către proiectul umanitar Casa Share, iniţiat în 2014.

Biletele la proiecţiile din festival pot fi achiziţionate prin Eventbook.ro. Programul complet al proiecţiilor este publicat pe site-ul filmedefestival.ro.

American Independent Film Festival este organizat de Asociaţia Cinemascop.