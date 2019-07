Remaniere, restructurare, reformare, etc. Cine se joaca si-o ia:))!

In ultimii 20 ani de cand sunt in contact cu mediul politic sau decizional la toate nivelurile am invatat cateva lucruri: 1. NICIODATA nu cred barfele si "informatiile din partide". Inaintea nominalizarii candidatului pt orice: PrimMinistru, Presedinte, Ministru, etc apar inevitabilele, repetatele, obositoarele INTOXICARI. Ce am invatat: Sa astept anuntul oficial al persoanei sau forului de decizie. In cazul acesta anuntul oficial al PrimMinistrului si decizia votata de CEX PSD. 2. INTOTDEAUNA barfele sub forma intoxicarilor se transforma in "CERTITUDINI" dar in functie de "cine plateste muzica":))). Adica in cazul de fata un ministru sau lider politic vrea sa scape de alt ministru sau lider politic. Ce ocazie mai buna sa incerce "sa-l lucreze" decat apropierea unei remanieri... asa ca se pune la cale un plan: un barfitor (sa zicem lider politic) cauta niste surse de propagare a denigrarii si barfei la adresa altui coleg, rugandu-se la Dumnezeu ca prin repetare sa i se construiasca o imagine proasta si in final sa ii ia locul sau sa-si simta pipota satisfacuta pt ca a fost inlocuit. 3. Orbiti de dorinta de a se razbuna sau de a le lua locul unor ministri, aceste personaje insidioase si cred ei "foarte smecheri" pierd un element esential din vedere: DECIZIA nu este la ei. Si iarasi ce am mai invatat este ca nimic nu enerveaza un lider politic care are decizia (in cazul asta PrimMinistrul) sau un for colectiv de decizie (in cazul asta CEX PSD) decat sa li se spuna PRIN PRESA pe cine sa schimbe si pe cine sa pastreze in functii. De aceea INTOTDEAUNA apar surprize si "PARACIOSII" ajung tinte:)). Daca stiu eu cine lanseaza un zvon despre o persoana sau mai multe sa fiti siguri ca cel/cea sau cei care trebuie sa ia decizia stiu mai bine decat noi jocurile si presiunile pe care subordonati sau colegi le lanseaza ca factor de presiune pe decizie!!!. De aceea am un sfat pt politicieni in general: oricat ati uri alt coleg sau ati dori sa-si piarda functia nu va jucati prin presa. Presa isi fave jocul ei si la final voi va ardeti:)

