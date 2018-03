Renate Weber DESFIINŢEAZĂ din temelii legea anti-defăimare propusă de Dragnea: 'Mă bat cu ORICINE pentru dreptul la exprimare...'

Propunerea şefului PSD, de a sancţiona persoanele care defăimează propria ţară, nu a avut efectul scontat. Nenumăraţi politicieni au ieşit la rampă şi au criticat dur legea anti-defăimare scoasă la înaintare de Liviu Dragnea. Europarlamentarul Renate Weber are în acest context o replică dură, prin care desfiinţează din temelii iniţiativa social-democratului. Într-o postare pe Facebook, Weber susţine că se va lupta cu oricine pentru dreptul neîngrădit la exprimare şi îi transmite liderului PSD un mesaj acid: "Minciunile şi exagerările spuse de unii şi de alţii la adresa României trebuie contracarate într-un singur fel, dacă e posibil: cu realitatea de acasă".

"Defaimarea tarii si a natiunii" a fost visul de aur al mai multor guvernanti. O formula prin care s-ar fi dorit sa se puna lacat pe gura celor care criticau guvernele. La un moment dat a fost chiar o infractiune in codul penal, din fericire, dezincriminata ulterior, dar tentative de a o reintroduce au tot existat. Mai nou, presedintele PSD considera ca trebuie pedepsiti cei care “vorbesc tara de rau” in afara ei, dar cum ramane cu cei care “o vorbesc” in interior daca tot? Sunt prima care ma infurii atunci cand se minte la adresa Romaniei, batalia politica fiind justificarea pentru a face tara asta praf si pulbere, dar nu mi-ar trece niciodata prin minte sa interzic cuiva sa se exprime asa cum ii dicteaza constiinta. Dimpotriva, m-am batut si o sa ma bat in continuare cu oricine pentru a avea dreptul neingradit de a se exprima. In cazul politicienilor singura sanctiune admisibila este votul electoratului! Domnule Dragnea, minciunile si exagerarile spuse de unii si de altii la adresa Romaniei trebuie contracarate intr-un singur fel, daca e posibil: cu realitatea de acasa! Adica printr-o buna guvernare, prin masuri pentru un trai decent, prin masuri pentru respectarea drepturilor omului de catre toate autoritatile, printr-un stat de drept functional, inclusiv prin respectarea separatiei puterilor, daca toate acestea exista!", scrie europarlamentarul Renate Weber pe Facebook.

