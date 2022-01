Replica Cameliei Bogdan la `gravelor atingeri aduse reputației mele profesionale`

Fostul judecător Camelia Bogdan a transmis redacției un punct de vedere cu privire la ceea ce ea numeste ”gravele atingeri aduse repurației personale” de către Grupul de Investigații Politice condus de Mugur Ciuvică.

Camelia Bogdan a transmis raportul Agentiei Nationale de Integritate nr. 1224/G/II/10.01.2022.

”In esenta, in urma verificarilor situatiei mele financiare incepand cu numirea in profesie(15.08.2005), Agentia Nationala de Integritate a constat ca economiile subsemnatei au fost efectuate din veniturile realizate si ca afirmatia domnului Mugur Ciuvica privind existenta unui depozit de 200 000 EURO este lipsita de substanta.

De altfel, in legătură cu declaratia mea de avere din anul 2018, am sesizat ANAF si PICCJ, indicand contul aferent singurului meu depozit constituit in acel an, creditat cu suma de 20.000 EUR, printr-o operatiune de schimb valutar a sumelor ce mi-au fost restituite cu o intarziere de șase luni de către Curtea de Apel Bucuresti.

Prin prezenta, revin cu respectuoasa rugaminte de a va aduce la indeplinire obligatiile ce va incumba in calitate de jurnalisti, care includ informarea corecta a publicului, fapt ce impune publicarea raportului ANI ce contine raspunsul verificarilor de catre dumneavoastra.

Cu deosebit respect, va rog sa primiti expresia intregii mele consideratii.

Cu distinsa apreciere,

Camelia Bogdan”, se spune în comunicarea remisa redacției.