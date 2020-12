Revoltă în CGMB, condusă de Aurelian Bădulescu. Consilierii PSD îl acuză pe Nicușor Dan că folosește Poliția să impună 'dictatura' la ședințe

Aurelian Bădulescu a anunțat luni că grupul consilierilor PSD nu participă la sedinta de Consiliu General al Municipiului Bucuresti pentru că primarul Capitalei Nicușor Dan a cerut Poliției Locale să ia toate măsurile necesare astfel încât să nu fie permis accesul în sală a tuturor consilierilor generali în același timp.

„Dictatura independentului liberal

Grupul consilierilor generali PSD nu va lua parte la sedinta de Consiliu General al Municipiului Bucuresti covocata astazi la ora 19.00. Am luat aceasta decizie in urma abuzului primarului general care interzice intrarea in sala de sedinta a consilierilor generali.

Am luat cunostinta cu stupoare si indignare de solicitarea adresata de primarul general directorului general al Politiei Locale, prin care i se cere explicit acestuia sa impiedice intrarea in sala de consiliu chiar a consilierilor generali.

În dispreţ total faţă de ce înseamnă şedinţa de Consiliu General, primarul general îl roagă pe şeful Poliţiei Locale să "dispună toate măsurile necesare astfel încât accesul consilierilor generali în cadrul sălii de şedinţă să se realizeze doar în momentul în care aceştia sunt chemaţi de către Secretarul General/Preşedintele de şedinţă, în funcţie de punctele dezbătate pe ordinea de zi, respectiv accesul a câte unui singur consilier general".

Avand in vedere aceasta solicitare revoltatoare, facuta in ciuda faptului ca sala de sedinta a Consiliului General este suficient de mare pentru a permite distantarea fizica a unui grup restrans dintre consilierii generali, pentru a se putea pastra masurile de igiena sanitara, am luat legatura cu seful politiei locale Daniel Rasica, de la care am aflat faptul ca acesta este abilitat sa aplice chiar forta fizica in cazul in care consilierii generali nu se supun acestei solicitari.

In acest caz, grupul consilierilor generali PSD nu se va prezenta la sedinta de Consiliu General de astazi”, a scris pe Facebook Aurelian Bădulescu.