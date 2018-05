REVOLUȚIE în știință: S-a reușit crearea de embrioni fără faza de fecundare

Oamenii de ştiinţă au creat în premieră mondială "structuri embrionare", foarte asemănătoare embrionilor din primele stadii de dezvoltare, cu ajutorul unor celule stem de şoareci, fără să recurgă la fecundare, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista Nature, informează AFP citată de agerpres.

Autorii studiului, care au reuşit să dezvolte în premieră mondială în laborator, in vitro, aceste structuri care seamănă cu embrioni naturali în stadii incipiente, speră că descoperirea lor îi va ajuta să înţeleagă mai bine modul în care se formează placenta şi procesul prin care embrionul se implantează în mucoasa uterină.



Atunci când sunt transferate in utero, sferele celulare, obţinute pe baza a două tipuri de celule stem de şoareci, declanşează procese de remodelare similare celor observate în timpul implantării embrionilor în pereţii uterini.



Aceste structuri embrionare precoce au eşuat însă în tentativa lor de a se dezvolta în embrioni maturi. Însă ele au furnizat oamenilor de ştiinţă un model de studiere a dezvoltării embrionului în primele sale faze de viaţă, puţin cunoscute în prezent, şi au evidenţiat procese-cheie pentru această perioadă a vieţii intrauterine.



La câteva zile după fecundare, ovulul de mamifere se dezvoltă în mod normal într-un blastocist, care corespunde embrionului din primele stadii de dezvoltare. Blastocistul este o structură sferică, alcătuită dintr-un strat de celule externe (viitoarea placentă) ce înconjoară o cavitate umplută cu lichid care conţine o masă de celule embrionare.



Autorii noului studiu, coordonat de Nicolas Rivron, cercetător la Universitatea Maastricht din Olanda, au denumit "blastoide" aceste structuri embrionare formate pe baza unor celule stem. Alura lor este asemănătoare celei unui embrion în vârstă de câteva zile.



"Este pentru prima dată când oamenii de ştiinţă au putut să evidenţieze mecanismele moleculare ale implantării (în uter, n.r.) şi aceste rezultate ar putea să ne ajute să înţelegem mai bine anumite aspecte ale infertilităţii şi să ameliorăm rezultatele reproducerii asistate", a declarat Dusko Ilic, profesor de medicină la King's College London.



Eşecul continuării unei dezvoltări normale a embrionului ar fi cauzat de absenţa unui al treilea tip de celule, "care joacă în rol esenţial în structura embrionului (...) şi care sunt foarte slab sintetizate de celule stem embrionare", a remarcat un alt specialist, Robin Lovell-Badge, profesor la Science Media Centre (SMC).



Obţinerea unor rezultate comparabile cu celulele umane "rămâne o provocare majoră" pentru cercetătorii care doresc să dezvolte embrioni umani în această manieră, afirmă Harry Leith, cercetător la MRC London Institute of Medical Sciences.