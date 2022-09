Riposta funcționează! Trupele ucrainene au reușit să elibereze o localitate capturată de ruși în martie: 'Vysokopillia este Ucraina'

Trupele ucrainene au reușit să elibereze o localitate capturată de ruși în martie, spune comandantul adjunct al consiliului din regiunea Herson, scrie Mediafax.

Vîsokopillea a fost capturată de ruși în martie, dar acum ar fi fost readusă sub controlul Kievului.

Iuriy Sobolevskyi a declarat astăzi: "Vysokopillia este Ucraina".

Canalele Telegram arată steagul ucrainean arborat în oraș, conform Sky News, care nu a verificat informația.

Ucraina a trecut la contraatac în regiune în ultima săptămână, așa că, dacă aceste afirmații se dovedesc a fi adevărate, ar putea fi o dovadă că riposta funcționează.

Ukrainian forces have now liberated Vysokopillia, Kherson Oblast. Ukrainian troops raised their flag above the hospital today.



This follows the earlier liberation of Ozerne.#Ukraine #RussiaUkraine #UkraineWar #Russia pic.twitter.com/Oth4Xvt1Fc