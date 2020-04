Robert Negoiță vine cu noi imagini, după ce a fost surprins cu bicicleta în parc, de Paște

Primarul sectorului 3 Robert Negoiţă a postat luni dimineaţă o imagine cu el pe teren, la şantierul parcării subterane de pe Bulevardul Decebal, după ce, cu o zi în urmă, prezenţa sa pe bicicletă alături de parteneră, în Parcul IOR, deşi parcurile sunt oficial închise, a provocat critici vehemente, iar explicaţiile conform cărora verifica mentenanţa parcului nu au părut să convingă. Şi noua postare este criticată, pentru că edilul discută cu două persoane fără a respecta distanţa de siguranţă si fără a purta mască şi mănuşi.

”Discutăm, analizăm, ne sfătuim. Bună dimineaţa, prieteni!”, a scris Negoiţă pe Facebook, precizând că a vizitat şantieul parcării subterane de la Bulevardul Decebal.

”Nu respectăm regulile, nu respectăm distanţa, nu tu mănuşi nu măşti, era mai uşor să zici că ai greşit, îţi cereai scuze, decât să faci tot teatrul ăsta”, este unul dintre comentariile la postarea primarului.

Negoiţă a fost surprins duminică, plimbându-se în parcul IOR din Capitală, împreună cu partenera sa, imaginile, alături de comentarii critice, fiind postate pe Facebook. Edilul a susţinut că verifica starea parcului.

”În administraţia locală, nu ai niciodată liber. Dimpotrivă, trebuie să te foloseşti de fiecare “fereastră” pentru a rezolva şi chestiuni pentru care nu ai avut timp. Azi am dat o tură completă în Parcul IOR, fiindcă nu reuşisem de ceva timp să fac asta. Am constatat, din păcate, că deşi există personal alocat pentru mentenanţa parcului, chiar şi în această perioadă, sunt elemente ce trebuie rezolvate rapid. De la reparaţii la mobilierul stradal şi până la refacerea spaţiilor verzi şi a anumitor zone. Mâine, am convocat o şedinţă cu cei ce se ocupă de mentenanţa Parcului IOR şi le voi trasa câteva sarcini clare. Desigur, vă ţin la curent. PS: Pentru cei care confundă nişte sacoşe cu pâine uscată cu un fel de coşuleţe pentru picnic: da, am avut cu mine nişte pâine uscată pe care am luat-o tocmai pentru a hrăni păsările din parcul nostru”, a scris primarul Negoiţă pe Facebook.

El a postat imagini cu neregulile găsite în parc, inclusiv o înregistrare video cu el hrănind păsările.

”Ce amendă aţi primit pentru această plimbare? Întreb pentru un prieten care vrea să dea o tură completă de IOR cu bicicleta pe timp de pandemie si stare de urgenţă”, este unul dintre comentarii.

”Doamnă, eu sunt permanent pe teren. E adevărat, azi nu s-a lucrat pe şantiere, dar ieri, da, la fel si mâine. De aceea, fiindcă azi era liber pe şantierele noastre, am şi mers în parc. În general, in seoznul cald, ajung des să fac verificări, anul acesta nu am reuşit deloc, fiind prins cu alte proiecte”, este răspunsul primarului, care atrage o nouă critică ”Şi partenera dvs tot pe teren era?! Chiar ne minţiţi pe fata în zi sfântă?! Ruşine!!!”