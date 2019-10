Rogier van den Brink, Banca Mondială: 'România ar trebui să discute plafonarea subvenţiilor agricole pentru marii fermieri'

Autorităţile române ar trebui să mai lucreze la principiul de acordare a subvenţiilor agricole, astfel încât să subvenţioneze mai mult agricultorii cu ferme de dimensiuni mici, familiale, deoarece în prezent cele mai multe subvenţii le primesc marii deţinători de terenuri agricole, a declarat miercuri economistul-şef al diviziei de Management Fiscal şi Macro pentru Europa şi Asia Centrală a Băncii Mondiale şi coordonator al politicii economice pentru statele UE, Rogier van den Brink, anunță AGERPRES.

"Aceste subvenţii (agricole, n.r.) pot fi folosite şi pot fi gândite într-un fel prin care fermierii să poată să îşi schimbe standardul minim de viaţă. În România, spre exemplu, în loc ca aceste subvenţii să fie alocate crescătorilor care au ferme mici, de familie, subvenţiile agricole nu au un plafon maxim, deci nu există limite ale subvenţiilor agricole, astfel că deţinătorii celor mai mari suprafeţe agricole primesc în realitate foarte mult din aceste subvenţii. Aceste subvenţii agricole, în ţări ca Danemarca, Polonia, Olanda, au un plafon maxim, pentru ca de ele să beneficieze cei cu ferme mici, familiale, iar acest principiu e unul la care România mai poate lucra şi astfel să se asigure că se neutralizează riscul de disparităţi economice mari în interiorul ţării", a recomandat Rogier van den Brink, la Bucharest Forum 2019.

Coordonatorul politicii economice pentru statele UE din cadrul Băncii Mondiale a arătat că România se află încă în acea categorie de ţări europene unde agricultura e asociată sărăciei, chestiune care trebuie rezolvată.

"Am fost la Timişoara şi imediat ce ieşi din oraş şi ajungi în sate există un standard de viaţă la nivel neeuropean. Oamenii acolo nu au apă curentă, ori asta nu ar trebui să se întâmple. Ce ar ajuta acolo sunt subvenţiile agricole. Noi la Banca Mondială am făcut un studiu despre subvenţiile agricole în Europa şi am descoperit că în jumătate din Europa agricultura nu mai e asociată cu sărăcia. Deci în ţări precum Danemarca, Olanda, să fii fermier e minunat: nu mai eşti sărac, eşti de fapt mai bogat decât restul oamenilor. În cealaltă jumătate a ţărilor din studiu, şi asta include state precum Grecia, Italia, Spania, România, există o legătură directă între agricultură şi sărăcie. Ori asta nu ar trebui să se întâmple", a atras atenţia economistul-şef al diviziei de Management Fiscal şi Macro pentru Europa şi Asia Centrală a Băncii Mondiale.

Bucharest Forum este un eveniment organizat de Institutul Aspen România şi Biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, tema de discuţii a primei zile a forumului fiind "Europa emergentă la 30 de ani".