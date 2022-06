Peste 200 de români au atras atenția ANAF când și-au declarat veniturile! Încep marile controale: inspectorii au intrat inclusiv în conturile lor bancare

Şeful ANAF, Lucian Heiuş a declarat, miercuri, în emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre controalele la persoane fizice, că au deja selectate 214 persoane sau 215 persoane la care se va intra în control începând cu 1 iulie. El a precizat că suma cea mai mare descoperită a fost de 22 de milioane de lei.

Lucian Heiuş a afirmat că în privinţa controalelor la persoane fizice, anunţate de el, aceste persoane au fost identificate pe baza unui program informatic, pentru că inspectorii ANAF nu au cum să verifice milioane de CNP-uri.

”Am pornit de la ce prevede legea, am luat şi am verificat în prima fază venitul declarat al fiecărei peraoane, am accesat bazele proprii de date ale ANAF şi alte instituţii, la care ANAF are acces, ce maşini, bunuri imobile, clădiri apartamente, le cumpără, ne-am uitat în sistemul bancar cât a crescut conturile bancare ale persoanelor, cât au fost creditate societăţile comerciale, pentru că, din păcate, în România este un sport naţional, să îţi împrumuţi tu ca patron societatea şi cu sume foarte mari. Avem aces la aceste informaţii. Sunt sume mari de bani care apar că se creditează societăţile”, a afirmat şeful ANAF, informează News.ro.

Lucian Heiuş a mai precizat că s-au uitat dacă capitaluil social sau acţiunile la societăţi au crescut în mod spectaculos.

”Am făcut această analiză pe 4 ani încheiaţi, în septembrie sau octombrie vom avea şi anul 2020. (..) Am identificat venitul estimat de noi, am comparat cu venitul declarat şi am constatat că există diferenţe. Această diferenţă trebuia să îndeplinească două condiţii, să fie mai mult de 10% decât venitul declarat şi nu mai puţiun de 50.000 de lei, nu ne coborâm la diferenţe care nu sunt relevante.În cei 4 ani s-a acumulat această sumă de 20 de miliarde”, a precizat Lucian Heiuş. El a continuat: ”Avem selectaţi 214 persoane sau 215 persoane, la care riscul de neconformare la declarare este foarte evident, şi la care se va intra în control începând cu 1 iulie”.

Şeful ANAF a mai spus că ”suma cea mai mare descoperită la aceste prime 215 persoane a fost de 22 de milioane de lei, diferenţă între venituri”.