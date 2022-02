România a anunțat continuarea programelor Rabla şi Rabla Plus şi creşterea sumelor, deși la nivel global subvențiile guvernamentale sunt în scădere (analiză)

Reducerea stimulentelor financiare anunţate de Guverne pune sub semnul întrebării menţinerea în 2022 a ritmului de creştere a vânzărilor de maşini electrice înregistrat anul trecut pe principalele cinci pieţe europene, care au crescut cu 72% faţă de anul anterior, se menţionează într-o analiză publicată marţi de PwC, conform Agerpres.

Daniel Anghel, Partener şi Lider pentru industria Auto în cadrul PwC România, a arătat că nici măsurile adoptate în România nu au fost suficiente pentru scăderea apetitului clienţilor pentru maşini second hand."Nu există nicio îndoială că piaţa automobilelor electrice va continua să crească în următorii ani, dar ritmul va fi influenţat de nivelul stimulentelor acordate de statele europene, dar şi de o prelungire a crizei semiconductorilor. Stimulentele oferite în ultimii doi ani au avut efectul scontat, numărul înmatriculărilor de maşini cu combustie internă reducându-se semnificativ în Europa. În România, Guvernul a anunţat recent continuarea programelor Rabla şi Rabla Plus şi creşterea sumelor, dar aceste măsuri nu sunt suficiente pentru diminuarea apetitului pentru maşini second hand şi pentru îndeplinirea ambiţiilor statului de întinerire a parcului auto naţional, unul dintre cele mai vechi din Europa", a apreciat reprezentantul PwC România.În urma creşterii vânzărilor de automobile electrice şi hibride, cota de piaţă a înmatriculărilor de maşini noi cu combustie internă a scăzut pe primele cinci pieţe europene la 58,2% anul trecut, de la 92% în 2019. Astfel, în Regatul Unit, aceasta a scăzut de la 91% la 55%, iar în Germania, de la 92% la 58%.În Norvegia, cota de piaţă a maşinilor cu combustie internă a fost în 2021 de doar 8%, cea mai mică din lume. De asemenea, în Suedia şi în Ţările de Jos, cota de piaţă a maşinilor cu combustie a fost depăşită pentru prima dată în 2021, situându-se la 49% şi, respectiv, 47%.Pe lângă reducerea stimulentelor guvernamentale, o altă piedică în ceea ce priveşte menţinerea nivelului de creştere a vânzărilor de vehicule electrice este legată de faptul că ritmul de instalare a staţiilor de încărcare în Europa nu este suficient de rapid pentru a satisface cererea în creştere.Potrivit analizei, în timp ce vânzările de automobile electrice au crescut de şase ori între anii 2017 şi 2020, numărul de puncte de încărcare a crescut doar de două ori în această perioadă.Pe de altă parte, există şi factori care vor susţine vânzările şi producţia de maşini electrice, precum obiectivele ambiţioase de reducere a emisiilor de CO2, măsurile de eliminare treptată şi obligatorie a vehiculelor cu combustie internă, modelele tot mai variate şi atractive ale producătorilor şi de consumatorii tot mai atenţi la mediul înconjurător.La nivel global, aproape 4,4 milioane de vehicule electrice au fost vândute în 2021, în creştere cu 121% faţă de 2020.China a înregistrat cele mai mari vânzări anul trecut, de aproape 3 milioane de maşini electrice, în creştere cu 172% faţă de 2020, deoarece cumpărătorii au vrut să profite de stimulente înainte de eliminarea lor. În SUA, deşi vânzările de maşini electrice au crescut cu 60% comparativ cu 2020, cota de piaţă a maşinilor pe combustie internă se situa încă la 91% la finalul anului 2021.